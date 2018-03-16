Bakanlar Kurulu, 13 kişiyi yasaklı göçmen ilan etti

Bakanlar Kurulu, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası uyarınca, 13 kişiyi yasaklı göçmen ilan etti.

Tümü de Türkiye’nin çeşitli yerlerinde doğan “Murat Dalgın, Nurettin Cihan Hanlıoğlu, Hüseyin Kırbaş, Şenol Sofu, Ali İncekara, Uğur Bayrak, Bülent Kılıç, Uğur Yusufoğlu, İsmail Arer, Tarık Bulut, Fahrettin Helli, Umut Ertürk, Onur Ergün” hakkında alınan yasaklı göçmen kararının gerekçesi şöyle açıklandı:

“Barışı, kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya KKTC halkı arasında ve devlete karşı düşmanlık uyandırması veya devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunması.”

BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR VE FAALİYETE GÖNÜLLÜ SON VERME TEBLİĞİ

Merkez Bankası’nın “Bankaların Birleşme, Devir Ve Faaliyete Gönüllü Son Verme Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, bankaların tüzel kişiliklerinin birleşme veya devir suretiyle el değiştirmesi veya faaliyete gönüllü olarak son verme sonucunda tasfiye olan bankanın aktif ve pasifleri ile hak, alacak, mevduat, borç ve yükümlülük süreçlerine ilişkin esas ve usulleri düzenliyor.

TAŞINMAZ MAL VERGİSİ ORANLARI TÜZÜĞÜ

Bakanlar Kurulu, 2018 Taşınmaz Mal Vergisi, Vergi Miktarları ve Vergi Oranları Tüzüğü’nü de onayladı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tüzükle, binalar ve arsalarla ilgili vergi miktarları yeniden düzenlendi.

İZİN KURULU’NDA ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ

Motorlu Araçlar Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası uyarınca oluşturulan İzin Kurulu’nda üye değişikliğine gidildi.

Bakanlar Kurulu, 6 Haziran 2017’de Kiralık Araç İşletmecileri Birliği’ni temsilen kurul üyeliğine atanan Cem Pişmiş’in, Trafik Dairesi Müdürlüğü’nün yazısına istinaden, ilgili yasa uyarınca ilgili birlik tarafından temsilci olarak önerilmemiş olması nedeniyle üyelikten alınmasına ve Kiralık Araç İşletmecileri Birliği’ni temsilen Fahri Otçuoğlu’nun atanmasına karar verdi.

İzin Kurulu’nda, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı temsilcisi Metin Özerem ile İçişleri Bakanlığı temsilcisi Muslu Akgüney’in görevden alınmasına ve yerlerine Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı temsilen Bakanlık Müdürü Emete Baylan ile İçişleri Bakanlığı’nı temsilen Özel Kalem Müdürü Aral Moral’ın atanması da onaylandı.