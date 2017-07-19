Bakanlar Kurulu'dan 44 vatandaşlığa onay

Ülkede yeni vatandaşlık verilemeye devam ediliyor. 12 Temmuz tarihli Resmi Gazete’ye göre Bakanlar Kurulu toplam 44 kişiye daha vatandaşlık verilmesini onayladı.

Bakanlar Kurulu, sabıka kaydı, güvenlik raporu ve sağlık raporunun olumlu gelmesi koşulu ile 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (C) bendi uyarınca 44 kişinin daha KKTC Yurttaşlığı’na alınmasına karar verdi.

Yurttaşlık Yasası’nın dokuzuncu maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi uyarınca “Yurttaşlığa alınması Bakanlar Kurulu’nca zorunlu görülenler” ve vatandaşlık alanlar şöyle:

4.6.1979 Kilis doğumlu Servet Yılmaz, 1.4.1965 Erdemli doğumlu Mehmet Saim Kesen, 12.10.1993 Karabük doğumlu Mehmet Demir, 8.11.1996 Ödemiş doğumlu Berkay Ertürk, 20.10.1970 Erdemit doğumlu Şükrü Tezer, 12.4.1992 Seyhan doğumlu Ayşegül Baloğlu, 7.8.1992 Mağusa doğumlu Hülya Küllük, 29.1.1988 İskenderun doğumlu Umut Erdem Çıtıl, 20.12.1997 Altınözü doğumlu Zeynep Abay, 3.1.1993 İstanbul doğumlu Leyla Ilgaz,10.4.1987 Altınözü doğumlu Cemal Bulanık, 19.5.1979 Mersin doğumlu Fırat Tepret, 27.6.1948 İstanbul doğumlu Özden Alpatlı, 3.7.1979 Reyhanlı doğumlu Salih Atlar, 30.6.1987 Araklı doğumlu Erdoğan Tunçtürk, 10.4.1984 Altınözü doğumlu Ahmet Bulanık, 7.8.1997 Seyhan doğumlu Ayşin Baloğlu, 14.8.1995 Yüreğir doğumlu Seda Demir, 1.8.1991 Elbistan doğumlu Süleyman Bayır, 10.1.1985 Altınözü doğumlu Remzi Güzel, 5.5.1989 Şahinbey doğumlu İrfan Alıcı, 1.1.1990 Göksun doğumlu Semra Kurt, 11.4.1997 Lefkoşa doğumlu Vedat Demir,13.2.1974 Pazarcık doğumlu Adem Gökçe, 4.11.1994 Girne doğumlu Aysun Kuzhan, 11.5.1977 Gölbaşı doğumlu Sinan Han, 25.1.1946 Sivas doğumlu Ali Remzi Susamış, 4.9.1984 Kahramanmaraş doğumlu Ümmügülsüm Kanca, 10.9.1989 Üsküdar doğumlu Alper Şener, 17.9.185 Malatya doğumlu Fatih Karadağlı, 26.5.1971 İzmir doğumlu Zeynep Apak, 15.8.1977 Reyhanlı doğumlu Fatma Atlar, 14.5.1969 Rusya doğumlu Victoria Baksoliani, 6.3.1973 İsrail doğumlu Yaacov Afik, 5.5.1986 Kahramanmaraş doğumlu Sümeyra Kurt, 10.5.1982 Adana doğumlu Celil Köker, 4.6.1990 Şişli doğumlu Hüseyin Zorbey, 12.1.1952 İstanbul doğumlu Cahit Çataloğlu, 15.2.1969 Sungurlu doğumlu Hatice Arslan, 5.3.1979 Ankara doğumlu Ceylan Ece Keremoğlu, 1.1.1987 Nizip doğumlu İsminur Gören, 14.1.1979 İzmir doğumlu Hamza Duyğu, 3.12.1969 Aıyaman doğumlu Ercan Tekaş, 20.4.1978 Dicle doğumlu Yavuz Teselli