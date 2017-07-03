Bakanlar Kurulu'ndan önemli karar

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, yükseköğrenimde atılması gereken adımların, ilgili birimler ile yapılan istişareler sonucunda atılmakta olduğu belirtildi.

YENİ DÜZENLEMELER

Bu bağlamda geçtiğimiz hafta, üniversite öğrencilerinin güvenliğinin sağlanması, giriş-çıkışlarının, sağlık durumlarının ve kayıt dışı olan öğrencilerin belirlenip kayıt altına alınması adına öğrenci izinlerinde bir takım düzenlemelere gidildiği, yeni Yükseköğretim Yasası ile birlikte üniversite açma izinlerinin meclis onayına bağlandığı ifade edildi.

Yeni yükseköğretim yasasında ise ön değerlendirme kurulu vasıtasıyla, kurulacak üniversitelerin ihtiyaç olan bölgelere yönlendirilmesine olanak sağlandığı kaydedildi.

KARAR BUGÜNKÜ BAKANLAR KURULU’NDA ALINDI

Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısındaysa Başbakanın talimatı, İskele bölge halkının, sivil toplum örgütlerinin ve İskele Belediyesinin beklentileri ve talepleri doğrultusunda İskele Bölgesinde 122 dönümlük arazinin üniversite yerleşke alanı olarak belirlenmesine karar verildi.

Açıklamada, bu kararın bölgenin hem ekonomik hem de sosya-kültürel yapısına ciddi anlamda katkı sağlayacağı kaydedildi.

BAŞVURULAR BAKANLIĞA…

İskele üniversite yerleşke alanı olarak berirlenen bölgeye yeni yükseköğretim kurumu kurmak veya mevcut üniversiteler içerisinden var olan bölgeye kampüs kurmak isteyen kurumların, projeleri ile birlikte Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na başvurmaları gerekiyor.

Yapılan başvurular Yükseköğretim Ön Değerlendirme kurulunda değerlendirilecek, olumlu bulunan projeler bölge halkı ve kamuoyu ile paylaşılarak Bakanlar Kurulunun onayına sunulacak.