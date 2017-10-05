Bakanlar Kurulu'ndan turizm için önemli karar

Bakanlar Kurulu, 25 Eylül tarihli toplantısında “Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamındaki çalışmaların yürütülmesi amacıyla 3 milyon TL’lik destek verme kararı aldı.

Resmi Gazete’de 4 Ekim tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren karar doğrultusunda “Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamındaki çalışmaların yürütülmesi amacıyla 3 milyon TL’lik destek verme kararı aldı.

Destek, çalışmaların yürütülmesi sürecinde, TC Çukurova Kalkınma Ajansı teknik personeli ve bağımsız değerlendiricilerin, izleme faaliyetlerinde Bakanlık tarafından görevlendirilen personelin ve program kapsamında destek alınacak kurumlara ait ücret, hizmet bedeli, uçak bileti, ulaşım, akaryakıt, konaklama, iaşe-ibate, yurtiçi ve yurtdışında eğitim ve fuar, harcırah, düzenlenecek toplantı, ilan ve reklam giderleri, araştırma amaçlı hizmet alımları, her türlü mahkeme harç ve giderleri, kırtasiye, ofis ve sarf malzemeleri, araç kiralama, bilgisayar yazılım alımları ve yapımları, her türlü büro ve işyeri makine ve teçhizat alımı, posta telgraf giderleri, internet-iletişim, ofis sarf malzemeleri, fotoğraf makinesi, bilgisayar ve bunlara ait malzemelerin, mobilya ve donanım malzemeleri ve bu program amaçlar doğrultusunda yapılacak olan diğer resmi giderlere ait bedellerin ve hibe almaya hak kazanan proje sahiplerinin ödenmesi için çıkarıldı.

Destek, Turizm Bakanlığı’nın 2017 Malı Yılı Bütçesi altında yer alan “Turizm Projelerine Kısmi Hibe Programı Projesi” kaleminden karşılanacak.