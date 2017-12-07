Bakanlar yetkisini aştı

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun “kendi partililerini istihdam edebilmek için sınav çeşidini, sınav dili denklikleri ölçütlerinde oynama için müdahale ettiğini” içereni bir rapor hazırladı. İstifa eden Eğitim bakanı Özdemir Berova da “Ertuğruloğlu’na yardım için sınav sistemine müdahale etmekle” suçlandı

“KLASİK SINAV İSTEDİ”:

KHK Başkanı Kamil Kayral, Ertuğruoğlu’nun çoktan seçmeli sınav yerine klasik bir sınav sistemi istediğini ve bunu da hükümetin yaptığı tüzük değişikliği ile uygulattığını söyledi. Kayral: Tüzükte sınav ağırlıklarını yüzde 70 veya 80 olacak şekilde değiştirmek istediler

ÖNCE KISALTMA SONRA UZATMA:

Tahsin Ertuğruloğlu tüzük değişikliğinin ardından müracaat sürelerinin önce kısaltılmasını istedi, ardından da Yeterlilik Sınavı tarihinin de içerisinde olacağı şekilde uzatılmasını talep etti. KHK, Ertuğruloğlu’nun her iki talebini de reddetti

“GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANDI”:

Ertuğruloğlu’nun bu konuda yetkilerini aştığını ve kötüye kullandığını ifade eden Kayral, “Sayın Bakan Tahsin Ertuğruloğlu, basına yaptığı açıklama ile Anayasal bir kuruluş olan Kamu Hizmeti Komisyonu’nun Anayasal ve yasal yetkilerine müdahale etmiştir” dedi.

Bertuğ TOPAL

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu kendi partililerini istihdam edebilmek için sınav çeşidini, sınav dili denklikleri ölçütlerinde oynama yaptıklarını ifade ettiği bir rapor hazırladı.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral imzalı rapor Dışişleri Bakanlığı’nda 3. Derece 3. Sekreter mevkii için açılan münhal sürecinde ve sonrasında yaşananlar partizanlığın hangi düzeye ulaştığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Konunun geçmişi anlatıldı

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, raporunun başında münhal ile ilgili olayın geçmişini anlatarak rapora bu şekilde giriş yaptı.

KHK’nın Dışişleri Bakanlığı’nın talebi üzerine açtığı 3. Derece 3. Sekreter mevkii için müracaat almaya başladığını ifade eden Kayral, bu süreçten sonra ilginç gelişmeler yaşandığını belirtti.

Ertuğruloğlu çoktan seçmeli değil klasik sınav istedi

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile yaptıkları toplantıda Dışişleri Bakanı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı’nın, “Bakanımız çoktan seçmeli sınav yerine klasik bir sınav yapılmasını istiyor” görüşünü ortaya attığını ifade etti. Kayral ve KHK yetkilileri de bu noktada Sınav Tüzüğü gereği bunun yapılamayacağını müsteşara ilettiği ifade edildi.

Önce “değiştirilmeyecek” dendi, sonra “değiştirildi”

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, raporunda şöyle devam ediyor:

“Mevcut sınav tüzüğü ile bunun mümkün olmadığı, klasik sınav sisteminin yıllar önce Bakanlar Kurulu tarafından Başbakanlığa bağlı yetkili komisyonunun önerisi ile değiştirildiği tarafımdan kendilerine izah edilmiştir. Müsteşar Mustafa Lakadamyalı’nın sayın bakan Tahsin Ertuğruloğlu’nun bu konuda hassas ve ısrarlı olduğunu ifade etmesi üzerine, yasal çözüm yolu kendilerine izah edilmiştir.”

Başbakan istemedi

Öte yandan Kayral, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün bir tüzük değişikliğine gitme gibi bir niyeti olmadığının mevcut tüzük çerçevesinde sınavın yapılabileceğinin kendisine iletildiğini söyledi.

Ardından ise Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun kendisini arayarak tüzük değişikliğinin yapılacağını ilettiğini ifade eden Kayral, Ertuğruloğlu’na uygulanması gereken işlemleri anlattığını ifade ederek şöyle devam etti:

“Müracaat süresinin sona ermesi ve müracaatların da halen yürürlükte olan tüzük çerçevesinde kabul edilmiş olması nedeniyle bu safhada tüzük değiştirilse bile bunun bu sınav için uygulanmasının büyük bir hukuki sakatlık yaratacağı; münhallerin yapılması planlanan yeni tüzük çerçevesinde doldurulması isteniyorsa bu kadroların doldurulması ile ilgili bakanlık talebinin makul gerekçe gösterilerek geri çekilmesi gerektiğini bildirdik.”

Raporda KHK’nın istediği şekilde Dışişleri Bakanlığı’nın münhal istemini geri çektiği kaydedildi.

“Yüzde 70-80 Klasik ağırlık istediler reddettik”

Kayral Raporunda şöyle devam etti:

“Bu tüzük tadilatında diğer bazı kurallar yanında hem mevcut tüzükte uygulanan “Çoktan Seçmeli” hem de Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun talep ettiği “klasik sınav yöntemi” yer verildi. Bunların nihayi puanının belirlenmesinde %50-%50 ağırlığı olmasının öngörmemize rağmen Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu Klasik Sınav ağırlığının %70 veya %80 olmasının bu önemli göreve atanacaklar için daha uygun bir ölçü olacağını düşündüğünü iletti.

Bir Dışişleri Bakanı olarak böyle düşünmesi doğaldır ancak bu kadar büyük bir ağırlık farkının sınavlarda başarı sıralamasının belirlenmesinde uygulanması burada izah etmek istemediğim önemli mahzurlar doğuracağı nedeniyle bunun klasik sınav için %60, çoktan seçmeli sınav için %40 olmasında ısrarlı oldum ve tüzükte bu şekilde tadil edildi.”

“Müracaat süresini 15 güne düşürmemizi istedi”

Tüzük değişikliğinin yapılmasının ardından Dışişleri Bakanlığ’nın münhal talebini 26 Mayıs 2017’de komisyona gönderdiğini ifade eden Kayral, Tahsin Ertuğruloğlu’nun bu mevkilerin daha önce de münhal edilerek müracaata alındığı gerekçesiyle bir ay olan müracaat süresinin 15 gün düşürülmesini istediğini belirtti.

Kayral, ilk zamanlarda buna sıcak baktığını ifade ederek daha sonra ise yurtdışında yaşayan ve iyi derecede İngilizce’yehakim olan kişilerin de bu sınava başvurabileceği gerekçesiyle bunu reddettiğini belirtti.

“İlginç şekilde süreyi uzatmamızı istedi”

Kayral, müracaatların alınmaya başladıktan sonraki süreyi ise şöyle anlatıyor: Müracaatlar devam ederken Dışişleri Bakanlığı halen bazı kişilerin, Kamu Hizmeti Komisyonunca yapılmakta olan ve kamuya giriş için müracaatta mutlaka sunulması gereken “Yeterlilik Belgesi”nin bulunmadığı, bu kişilere müracaat olanağı sağlamak için yapılacağı duyurulan ve tarihi kesinleşen “Yeterlilik Sınavı” tarihinin dikkate alınarak münhal müracaat süresinin uzatılmasını bir yazıyla talep etti.

Kamu Hizmeti Komisyonu’na çeşitli görüşler ileri sürerek ivedi olarak ilan ettirdiği, hatta müracaat süresinin çok kısa tutulmasını talep ettiği bir mevki için aynı Bakanlığın müracaat süresini uzatma istemesi çelişkili bir durum ortaya çıkarmıştır. Kamu Hizmeti Komisyonu olarak bunu uygun bulmadım.

“Bağımsız bir kuruluşu şaibe altında bırakmaya çalıştı”

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, raporunun sonunda ise Bakan Ertuğruloğlu’nun süreç içerisindeki tavrını kaleme aldı. Kayral, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun Anayasal bağımsız bir kuruluş olan Kamu Hizmeti Komisyonu’nu şaibe altında bırakmaya yönelik bir tavır içerisine girdiğini ifade etti.

Kayral, “Kanaatimce milletvekilleri düşüncelerini doğru veya yanlış her yerde söyleyebilirler ve söyleyebilmelidirler. Ancak bir bakan o mevkiye geldikten sonra devletin kurumlarına hatta Anayasal bağımsız bir kuruluşuna hiçbir yasal gerekçe göstermeden basın yoluyla saldırması ciddi bir devlet yönetimi ile bağdaşmaz” dedi.

“Ertuğruloğlu yetkilerini aşmıştır”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun bu konuda yetkilerini aştığını ve kötüye kullandığını ifade eden Kayral, “Sayın Bakan Tahsin Ertuğruloğlu, basına yaptığı açıklama ile Anayasal bir kuruluş olan Kamu Hizmeti Komisyonu’nun Anayasal ve yasal yetkilerine müdahale etmiştir. Ertuğruloğlu, basına yaptığı açıklamalarla Kamu Hizmeti Komisyonu’na saldırmıştır.”

HAVADİS