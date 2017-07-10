Balayı çiftlerine romantik ve egzotik alternatifler

Yaz mevsimi, çiftlerin evlilik kararını en çok aldıkları dönem olurken, düğün telaşını ve yorgunluğunu atmak için unutulmaz bir balayına çıkmanın da tam zamanı. Balayını büyülü bir masala çevirmek isteyen çiftler için dünyanın çeşitli noktalarında birbirinden çarpıcı alternatifler bulunuyor. Yeni evli çiftler, Maldivler, Uzak Doğu, Doğu Afrika ve Portekiz'in eşsiz coğrafyasında, mavi ve yeşilin en güzel tonlarının arasında romantik anlar yaşayabilir, hayatları boyunca unutulmayacak bir seyahat gerçekleştirebilir. Peki en güzel ve romantik balayı notaları nerelerdir? İşte cevabı

DOĞANIN USTALIK ESERİ: MALDİVLER

Seyahatseverlerin en çok tercih ettiği balayı noktalarından birisi olan Maldivler'de kendinizi okyanus manzaralı bir tablonun içerisinde hissedeceksiniz. Doğanın tüm cömertliğiyle en güzel manzaralarını sunan egzotik takımadalarda kaldığınız otelin havuzundan doğrudan okyanusun berrak sularına geçme şansına sahip olabilirsiniz. Burada gün doğumunu ve gün batımını ister okyanus üzerindeki hamaktan isterseniz de yatağınızdan izleme imkanınız var. Maldivler, sabah ve akşam balığa çıkma, plaj voleybolu, rüzgar sörfü, katamaran, su kayağı, kano, masa tenisi, bilardo, jimnastik, sörf ve dalış gibi her türlü imkanı seyahat severlere sunuyor.

EGZOTİK VE RENKLİ MANZARALAR: UZAKDOĞU

Güney Asya'nın en popüler ülkesi ve turizm cenneti Tayland, maceraperest, gözü uzak coğrafyalarda olan, değişimi ve farklılığı gözeneklerinde hissetmek isteyen çiftleri tropik atmosferiyle büyülüyor. Seyahat tutkunları dünyanın en ilginç coğrafyalarından biri olan bu ülkede ister yüzen kayıklarda alışveriş yapıp tropik meyveleri tadabiliyor, isterse de Hollywood filmlerine set olmuş kumsallarda yaz güneşinin keyfini sürebiliyor. Phuket, Similan, Ko Samui ve Khao Lak Tayland'ın en ünlü doğal akvaryumları… Güney Asya'nın incisi Bali de çiftlerin en çok tercih ettiği balayı destinasyonları arasında yer alıyor. Beyaz kumsalları, okyanus mavisi, renkli gece hayatı ve geleneksel mimarisiyle egzotik bir rüyada hissettiriyor. Sörf dersleri, yoga odası, su sporları, dalış gibi aktivitelerle tatiliniz renkleniyor.



CENETTEN BİR KÖŞE AFRİKA: DOĞU AFRİKA

Hint Okyanusu'nun turkuvaz suları, sonsuz palmiye ağaçları ve renkli tropikal bahçeleri Seyşeller'in ünlü bir balayı mekânı olmasına yetiyor. Yeni evli çiftler için cennetten bir köşe olan adalarda, deniz mahsulleriyle yapılmış leziz yemekleri deneyimleme fırsatı bulunuyor. Balık avı, rüzgar sörfü ve şnorkelli yüzme, karaoke, motorlu-motorsuz su sporları, sıcak su havuzu, fitness merkezi, sauna, golf sahası gibi imkanlarla lüks otellerde çiftler en özel anların tadını çıkarıyor. Le Morne Dağı’nın görkemiyle büyüleneceğiniz Mauritius, pırıl pırıl mavi suları ve doğa harikası manzaralarıyla Doğu Afrika alternatifleri arasında yerini alıyor.



DOĞA VE MACERA TUTKUNLARINA: PORTEKİZ

Balayı için batıda ve daha yakın bir doğa harikası tercih etmek isteyen çiftler için en güzel alternatiflerden birisi Portekiz'in ünlü Madeira Adası… Atlas Okyanusu'nun nefes kesici manzaralarını çiftlere sunan adada dağ bisikleti, scooter kiralama, şnorkel ile dalış, rüzgar sörfü ve tüple dalış imkanı gibi doğa aktiviteleri yapma imkanı bulunuyor. Ayrıca gurme çiftler de Madeira'da tadı damağında kalacak lezzetlerle tanışıyor.