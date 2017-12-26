Bale, Beyonce'a 1.5 milyon pound teklif etti

Real Madrid'in yıldız isimlerinden Gareth Bale'in magazin gündemini uzun süredir meşgul eden evlilik detayları belli olmaya başladı.

ŞATODA EVLENECEK

Galli oyuncu uzun süredir beraber olduğu çocukluk aşkı emma Rhys-Jones ile mayıs ayında İtalya'nın Toskana bölgesinde bulunan bir şatoda evlenecek.

1.5 MİLYON POUND TEKLİF ETTİ

Bale bu özel gecede sahne alması için ünlü şarkıcı Beyonce'un sahne alması için uzun süredir uğraş veriyor. Beyonce'a yapılan son teklif ise 1,5 milyon pound.

Amerikalı şarkıcı bu teklifi kabul etmesi halinde İtalya'daki düğünde sahne alacak.