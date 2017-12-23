Bali Adası'ndaki alarm kaldırıldı

Endonezya'nın Bali Adası'nda Agung Yanardağı için verilen en üst seviyedeki alarmın kaldırıldığı bildirildi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, faaliyette olan Agung Yanardağı’nda olası büyük bir patlama riskine karşı 27 Kasım’dan bu yana aktif olan en üst seviyedeki alarm durumunun Devlet Başkanı Joko Widodo'nun onayı ile kaldırıldığı duyuruldu.

Bölgenin güvenli olduğunu göstermek amacıyla dün Bali’de sınırlı bakanlar toplantısı düzenleyen Widodo, yetkililerden bilgi alarak bölgede incelemelerde bulundu.

Widodo, olası bir volkanik patlamadan sadece 10 kilometrelik bir alanın etkileneceğini dolayısıyla turistler için Bali'nin güvenli bir bölge olduğunu vurguladı.

Geçen ay sonu yanardağdan çıkan duman ve külün uçuşlara engel olmasıyla on binlerce yolcu mağdur olmuştu. Özellikle Çin ve Avusturalya’daki turizm şirketleri turlarını iptal etmiş ve bölgedeki birçok ülke de Bali seferlerini durdurmuştu.

Bu arada eylül ayından bu yana yanardağdaki hareketliliğin aralık sonu itibariyle turizmde 1 milyar dolarlık kayba neden olduğu belirtiliyor.

Ülkenin en çok turist çeken bölgesi Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı en son 1963'te patlamış, olayda yaklaşık bin 100 kişi hayatını kaybetmişti.