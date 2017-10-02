Balığın yeni bir faydası ortaya çıktı

Uzmanlar her balığın mevsiminde tüketilmesi gerektiğini vurguluyorlar. Yapılan araştırmalar sonucunda uzman diyetisyenler hangi balık faydalıdır, hangi balık ne kadar yenmelidir hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundular.

İşte uzmanların dilinden balık hakkında yapılan açıklamalar…

Balık doymamış yağ asidi içerir, beslenmede etin içerdiği gibi doymuş yağlarla değiştirildiğinde kolesterol seviyelerini azaltabilir. Balıktaki asıl yararlı besin öğesi Omega 3 yağ asididir. Omega 3 yağ asidi bir çeşit doymamış yağ asididir, vücuttaki inflamasyonu (iltihap) azaltmaya yardımcıdır.

Haftada en az 2 defa tüketin

Haftada en az 1-2 porsiyon balık tüketiminin (özellikle Omega 3 yağ asidinden zengin balıklar) kardiyak ölüm başta olmak üzere kalp hastalık riskini azalttığı görülmüştür.

Omega 3 bakımından zengin olan balıklar hangileridir?

Somon, göl alabalığı, ringa, sardalye ve ton balığı gibi yağlı balıklardır, diğer çoğu balık türü ve deniz ürünü az miktarda Omega 3 içerir.

İskambil destesi büyüklüğünde tüketin

Haftada en az 2 porsiyon Omega 3'ten zengin balık tüketimi önerilmektedir. 1 porsiyonu 99 g veya iskambil destesi büyüklüğünde olarak düşünülebilir.

Hamile veya hamile olma olasılığı olanlar, emziren kadınlar, küçük çocuklar balıktaki toksinlerin potansiyel etkilerine karşı en hassas durumda olduklarından yenilen balık miktarı sınırlandırılmalıdır.

Uskumru tüketimi önerilmiyor

Köpek balığı, kiremit balığı, kılıç balığı ve kral uskumru yüksek seviyede civa içermektedir, tüketimi önerilmez. Haftada 170 g dan fazla konserve ton balığı ve haftada 340 g dan fazla balık yenmemelidir.

Akciğerlere faydalıdır

Balık tüketimin artırılması balık yemeyenlere kıyasla bireylerde yaşlandıkça akciğerlerin güçlü ve sağlıklı olmasını devam ettirmede etkili olduğunu göstermiştir.

Damarları temizliyor kanseri engelliyor

Balık yemek dolaşımı arttırır, tromboz (damar içinde oluşan kan pıhtısı) riskini azaltır. Deniz ürünlerinde bulunan Omega 3 yağlarındaki EPA VE DHA'lar bedene yararlı eikosanoidlerin sağlıklı düzeyde kalmasına yardımcı olur.

Bu eikosanoidler, bedenin kansere ve diğer hastalık süreçlerine olan tepkisinde arabuluculuk yapan, hormon benzeri maddelerdir.