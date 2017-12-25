HABER KIBRIS

Balık var ama yeteri kadar tüketmiyoruz

25/12/2017

Balık var ama yeteri kadar tüketmiyoruz
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Oldukça sağlıklı bir besin maddesi olan balığın faydaları saymakla bitmez.

Uzmanlar tarafından ısrarla tüketilmesi tavsiye edilen balık sofralarda hak ettiği yeri bir türlü alamadı.. Satıcılara göre balık fiyatları oldukça uygun olmasına rağmen yine de gerektiği kadar tüketilmiyor..

İskele Pazarında Balık satan Alaattin Çolak,  balık fiyatlarının oldukça uygun olduğunu ifade ederek, bu sene havaların geç soğumasından dolayı hamsinin çok fazla çıkmadığını kaydetti.

Çolak, balık fiyatlarının 15 liradan başlayıp 40 liraya kadar çıktığını da belirtti.

Balık alırken tazeliğine önem verdiklerini ifade eden vatandaşlar, mevsiminde çıkan deniz balıklarını tüketmeye çalıştıklarını söylediler.



TAGS: balık, balığın faydaları
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