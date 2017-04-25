HABER KIBRIS

Balıkçılara Sosyal Sigorta Prim Desteği

25/04/2017

Balıkçılara Sosyal Sigorta Prim Desteği
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Bakanlar Kurulu kararı kapsamında, balıkçılığı özendirmek, girişimciliği artırmak ve sosyal güvenlik sistemine dahil etmek amacıyla  balıkçılara yıllık yüzde 50’yi geçmeyecek şekilde Sosyal Sigorta prim  desteği ödemesi yapılacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 1975 Balıkçı Gemileri (Tescil, Satış, Devir ve İpotek) Yasası kapsamına giren küçük balıkçı gemileri siciline  kayıtlı gemi sahibi mesleki balıkçılara, Bakanlık tarafından yıllık %50 oranını geçmeyecek  Sosyal Sigorta prim desteği ödemesi yapılacak.

Başvuru esnasında kimlik kartı fotokopisi, Balıkçı Gemileri Kayıt Belgesi fotokopisi, banka cüzdanı  fotokopisi, sigorta primleri bordrosu ve prim tahsilât makbuzu aranacak.

Söz konusu prim desteğinden yararlanmak isteyen balıkçıların sosyal güvenlikle ilgili kayıtlarının yapılması ve yatırımlarının yatırılmasının  zorunlu olduğu ve Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü'ne (kazalar da dahil) başvurmaları gerektiği kaydedildi.



TAGS: balıkçı
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