Mağusa Balıkçı Barınağı’nda iskelenin çökmesinin ardından teknelerini Palm Beach’e taşıyan balıkçıların imdadına Mağusa Belediye’si yetişti

Nadire BAHADİ

Mağusa Balıkçı Barınağı’nda bulunan 114 yıllık iskelenin çökmesinin ardından tekne ve sandallarını Palm Beach’e taşıyan balıkçı ve tekne sahiplerinin mağduriyeti gideriliyor.

Gemilere binip inme ve teknelerin bağlanması yönündeki sıkıntıların giderilmesi için Mağusa Belediyesi tekne sahiplerinin imdadına koştu.

Bölgede yapılacak düzenleme ile tekne sahipleri sıkıntılarından kurtulacak, bölgeye daha çok sayıda tekne bağlanabilecek. Dün çalışmalara başlayan belediye ekipleri düzenlemeler için kolları sıvarken, denizde çalışma yapılarak denizin derinleştirilmesi sağlandı. Gel git olayı nedeni ile sığlaşan deniz temizlenerek teknelerin giriş ve çıkışların kolaylaştırıldı.

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