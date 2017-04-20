Balkanlarda Görülmesi Gereken Şehirler

Özellikle kültürel ziyaretler yapmak isteyen kişiler için yurt dışında en önemli seçenekler arasında Balkan şehirleri yer alıyor. Balkanlarda yer alan şehirler özelliği ve zengin mimarisiyle dikkat çektiği için oldukça ciddi bir ilgi görülüyor. Ayrıca Balkan şehirlerinin bir kısmının vizesiz olması burayı cazip kılıyor. Görülmesi gereken Balkan şehirleri sıralamasında ilk olarak Sırbistan'ın başkenti Belgrad yer alıyor. Gündüz gezilecek tarihi yerlerin yanı sıra gece yaşamıyla da dikkat çeken Belgrad, bu bakımdan eğlenmeyi seven kişiler için de popüler seçeneklerden birisi. Belgrad’a gitmeden önce işinize yarar bilgiler toplayabileceğiniz sitelerden tavsiyeleri almanızı öneriyoruz.

Belgrad, Ohrid Ve Budva

Belgrad'ın yanı sıra Balkan şehirleri arasında Makedonya'nın turizm başkenti olarak bilinen Ohrid şehri de dikkat çekiyor. Ohrid şehrinde ziyaretçiler göl etrafında kurulan şehirde keyifli bir gün geçirebiliyor. Üstelik Makedonya'nın kendine has coğrafyasını görebilmek de mümkün. Balkan şehirleri arasında dikkat çeken diğer bir ülke ise Karadağ. Karadağ'ın Budva şehri özellikle doğa güzellikleriyle ön plana çıktığı için yaz aylarında sıkça tercih edilen bir tatil destinasyonu. Yeşil ve maviyle iç içe şehir Kotor, tavsiyelerimiz arasında yer almaktadır.

Balkan ülkeleri seyahati için düzenlenen turlar, kapsamlı bir şekilde önemli şehirleri gezdirmektedir. Vizesiz Balkan turları kapsamında oldukça uygun fiyatlara Balkan ülkelerini keşfedebilirsiniz. Osmanlı ve Türk izlerine rastlayacağınız, hatta Türkçe konuşan birçok insanla tanışabileceğiniz muhteşem bir kültür gezisi sizi bekliyor olacak.

Hırvatistan, Bosna Hersek, Kosova ve Bulgaristan

Balkan şehirleri arasında mutlaka görülmesi gereken diğer bir yer ise Hırvatistan'da bulunan Dubrovnik. Özellikle deniz seven ve tatilinde denize girmek isteyen kişilerin mutlaka Hırvatistan'ın bu seçeneğine değerlendirmesi gerekiyor. Son dönemlerde Game of Thrones dizisi ile de popülerleşen Hırvatistan, Avrupa ülkeleri tarafından da sıkça tercih edilen bir tatil destinasyonu olmayı başardı. http://www.yoldasin.com/ulkeler/ adresini ziyaret ederek Balkan ülkeleri hakkında pratik bilgilere ulaşabilir, yaz tatili için kendinize uyan destinasyonu daha kolay belirleyebilirsiniz!

Balkan şehirleri arasında pek çok önemli başkent yer aldığı gibi belirtilen yerler dışında Bosna Hersek'te bulunan Saraybosna, Kosova'da bulunan Prizren, Bulgaristan'ın Sofya gibi kentleri de Balkanlarda görülmesi gereken yerler arasında gösterilir. Üstelik kişilerin tercih edeceği tur seçeneklerine göre farklı ülkeler ve şehirler de ön plana çıkıyor. Özellikle tren ile Balkan şehirlerini gezmek isteyen kişilerin Sırbistan ve Karadağ gibi farklı bölgelere gitmesi ve şehirleri arka arkaya gezebilmesi mümkün. Bu açıdan birbirinden güzel Balkan şehirleri için gezi yapacakların öncelikli olarak iyi bir rota oluşturması gerekiyor. Yolculuk türüne göre hazırlanabilecek olan bu rotalar, kişilerin daha fazla yer görmesini sağlayabilir. Bu açıdan bakıldığında Balkan şehirlerine yönelik çok iyi bir planlama, kişilerin unutamayacağı bir tatil dönemini de arkada bırakmasını sağlayacak.

Balkan ülkeleri ülkemize çok yakın olduğu için otobüslü turlar düzenleniyor. Bu tur sayesinde birçok şehri görme imkanınız olabilir.