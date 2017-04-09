Balkondaki köpeği zehirlediler

Günyeli’de Yağmur Sokak Erman Apartmanın balkonunda yaşayan iki köpeğe kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zehir atıldı.

İki köpeğinde zehirlendiği olay sonrası bir köpek ölürken diğer köpek ise veterinerin zamanında yaptığı mücadele sonrası hayata tutunmayı başarabildi.

Olay geçtiğimiz günlerde yaşandı. 2,5 yaşında pitbull cinsi Hector isimli köpek zehirlenerek öldü. Evin balkonuna bolibif içerisinde atılan zehirden yiyen iki köpekten birisi öldü diğeri veterinerin son dakika hamlesi ile kurtulabildi.

Köpeklerin sahibi Sonalp Kande, “Gözümüz gibi baktığımız köpekleri zehirlediler. Bunu yapanlar insan sevgisinden yoksun kişilerdir, bunu yapanlar insan olamazlar” dedi.