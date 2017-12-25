Balla tarçının inanılmaz faydaları var

Tarçın tarih boyunca bilinen en eski ve en faydalı baharatlardan biridir. Bal da her derde deva olan doğal bir tedavi edicidir. Bal ve tarçın o kombinasyonu geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir en güçlü doğal ilaçlar, biridir. Yunan ve hindistan tıbbında yüzyıllarca kullanılmaktadır. Tamamen doğaldır ve yan etkilere neden olmaz. Diyabetikler tarafından az miktarlarda bile kullanılabilir. ve iltihaplı eklem ağrılarına kronik sorunlara kadar birçok sağlık sorununun tedavisinde kullanılabilir.

BAL TARÇININ SAĞLIĞA EN ÖNEMLİ FAYDALARI: Düşük bağışıklık Bu karışımın düzenli kullanılması bağışıklık sistemini güçlendirir, virüsleri ve bakterileri uzak tutar.



SOĞUK ALĞINLIĞI: 1 yemek kaşığı bal ve 1/4 çay kaşığı tarçını karıştırın, soğuk algınlığı, burun tıkanıklığı ve öksürüğü geçirmek için 3 gün boyunca bu karışımı kullanın.

GRİP: Balın içerdiği bir madde grip mikrobunu etkili bir şekilde yok etmeye yarıyor.

YÜKSEK KOLESTROL: 1 fincan çaya 2 yemek kaşığı bal ve 3 çay kaşığı tarçın ekleyin. Bu çayı içerseniz ve bir kaç saat içinde kolestrol seviyesi %10 azalacaltır.

MİDE AĞRISI: Bu karışım mide ağrılarına ve ülsere iyi gelir.



KANSER: Araştırmalar bu karışımın mide tümörüne karşı etkili olduğunu kanıtlamıştır. Bu tarz bir şikayeti olan hastalar 3 ay boyunca 1 yemek kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı tarçın karışımı tüketmelidir.

İLTİHAPLI EKLEM: Sıcak bir bardak suya 2 yemek kaşığı bal ve 1 çay kaşığı tarçın ekleyin. Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kere bu karışımı içerek kronik artriti önleyebilirisiniz.



KALP RAHATSIZLARI: Bal ve tarçını karıştırıp, bu macunu sabah kahvaltıda ekmeğe sürüp yiyin. Tıkalı damarları açmaya, kötü kolestrolü düşürmeye ve kalp krizini önlemeye yardımcı olur.

SAFRA KESESİ ENFEKSİYONU: Sıcak suya 1 çay kaşığı bal ve 2 yemek kaşığı tarçın ekleyin. Safra kesesindeki mikropları yok etmek için her gün bu karışımdan için.



AKNE: Bu karışımı uyumadan önce yüzünüze sürün ve sabahları yıkayın.

SAÇ DÖKÜLMESİ: Saç dökülmesine karşı 1 yemek kaşığı zeytinyağını, 1 yemek kaşığı balı ve 1 çay kaşığı tarçını karıştırın ve bu karışımı kafa derinize uygulayın. 15 dakika bekletin ve sonra yıkayın.



KİLO VERME: Bir bardak suya bal ve tarçın koyup karışımı kaynatın. Her gün kahvaltıdan yarım saat önce bu karışımı için.

KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIYOR? Balı bir kaba koyun ve kaynayana kadar ısıtın. Tarçını ekleyin ve karışım karamele benzer bir kıvama gelen kadar bekleyin ve ateşten alın. Her öğünde bu karışımdan bir kaşık yiyin.

HAZIRLANIŞI: Sıvı bal ve tarçını, koyu bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Karşımı hava geçirmez cam bir kaba koyun. Eğer hava çok sıcak değilse, serin bir yerde olmak koşuluyla buzdolabının dışında saklayabilirsiniz. Bu karışım bal ve tarçının koruyucu özellikleri sayesinde çok uzun süre bozulmadan durabilir.