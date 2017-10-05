Banka soymak için 1,27 milyon dolar harcadılar

Brezilya'da banka soymak için 1,27 miyon dolar harcayan hırsızlar soygunu gerçekleştiremeden yakalandı.

Brezilya'da banka soymak için hazırlık yapan 500 metre tünel kazdılar. 317 milyon dolarlık soygun girişimi son anda önlendi.

Tünel Kazmak için 1,27 milyon dolar harcadılar

Brazilya'nın Sao Poulo kentinde 16 kişilik çete Bank of Brazil'i soymak için 500 metre tünel kazdı. Çete tünelin kazılması için tam 1,27 milyon ABD doları harcadı.

Tam 4 ay boyunca kazdıkları tünel fark edilmeseydi , 317 milyon dolarlık bir soyguna imza atacaklardı.