Bankalarda unutulan paraları dublör kullanarak çektiler!

İstanbul'da, yıllardır işlem yapılmayan ve ‘ölü hesap’ olarak nitelendirilen banka hesapları üzerinden 6 milyon lira tutarındaki parayı dublör kullanarak çeken çete çökertildi.

İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturmanın peşini bırakmadı. Çeteyi yöneten Taner Ünalan’ın bankanın Ankara Genel Müdürlüğü’ndeki Sadık Düzenli’den hesap bilgilerini aldığı, hesap sahiplerine benzeyen kişileri bulma konusunda Görkem Kibaroğlu’nu görevlendirdiği saptandı.

Kaçmamaları için gözcüleri de varmış

Polis, para çeken dublörlerin işlem başına 3 bin lira aldıklarını, çektikleri paralarla kaçmamaları için çetenin çekim sırasında gözcü bulundurduğunu ortaya çıkardı.

Vurgun paraları ile lüks yaşam

Taner Ünalan’ın bankacı Sadık Düzenli’ye verdiği bilgiler karşılığında para ödediği, vurgun parasıyla lüks bir yaşam sürdüğü belirlendi.



Polis, Taner Ünalan, Raşit Özyalçım, Kadir Tandoğan, Sadık Düzenli, Sami Öztürk ve Güler İslamoğlu’nu gözaltına aldı. Çete üyesi Görkem Kibaroğlu’nun adresinde bulunamadığı, yakalama çalışmasının devam ettiği belirtildi. Adiyeye çıkarılan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildİ.