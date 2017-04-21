'Barbaros' Karpaz açıklarında

Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Karpaz açıklarına geldi.

Türkiye’nin ilan ettiği NAVTEX ilanının ardından sismik araştırmalar yapacağı söylenen Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Karpaz açıklarına geldi.

Ulusararası gemi trafiğini gösteren http://www.marinetraffic.com isimli sitenin canlı haritasından izlenebilen seyre göre gemi Karpaz civarlarında bulunuyor.

Türkiye'nin ilan ettiği ve bugünden itibaren başlayarak30 Haziran 2017 tarihine kadar geçerli olacak olan NAVTEX'in ardından adaya yanaşan gemi 2 ay boyunca sismik araştırma yapacak.