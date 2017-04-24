Barbaros nokta sondaj için Akdeniz'de hazır...

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın geçtiğimiz haftalarda açıkladığı “Türkiye’nin Akdeniz’de çok boyutlu sismik ve sondaj stratejisi” resmen başladı. Türkiye ilk etapta Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi ile 3 boyutlu sismik aramalar gerçekleştirecek. Ardından Oruç Reis gemisi ile de sismik çalışmaları artırılacak.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Albayrak’ın açıkladığı ‘Türkiye’nin Akdeniz’de çok boyutlu sismik ve sondaj stratejisinin başlamasıyla Türkiye ilk olarak Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi ile 3 boyutlu sismik aramalar gerçekleştirecek. Ardından Oruç Reis gemisi ile de sismik çalışmaları artırılacak.

Sonra Türkiye’nin ilk kez sahibi olacağı sondaj gemisi ile strateji güçlenecek. Sismik veriler ışığında Akdeniz’de nokta sondajlar gerçekleştirilecek.

EN AZ İKİ SONDAJ

Türkiye daha önce uluslarası hukuktan kaynaklanan hakları doğrultusunda Akdeniz’de sismik çalışmalar gerçekleştirmişti. Albayrak yeni dönemi “yoğun ve bütüncül arama ve sondaj stratejisi” olarak nitelendirmişti. İşte bu strateji çerçevesinde ilk kez Akdeniz açıklarında çok geniş alanda sismik çalışmalar gerçekleştirilecek. Bu çerçevede sismik arama yapılacak alanlar arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıkları da olacak.

Milli Enerji ve Maden Stratejisi çerçevesinde arama ve sondaj stratejisini daha önce açıklayan Albayrak şunları söylemişti:

“Yılda en az iki tane olmak üzere kuyu kazma ve sondaj adımlarını atmaya başlıyoruz. Bu çerçevede, bilimsel çalışmalar çerçevesinde bulduğumuz verileri değerlendirerek en doğru sahalarla alakalı nokta atışı adımları atmaya başlayacağız. Buradan çok ümit varız, pozitif neticeler alacağımıza inanıyorum. Bu uzun vadeli bir yolculuk, ama dediğim gibi, siz ne kadar altyapınızı bilimsellik çerçevesi içerisinde sağlam tutar, doğru adımları doğru noktada atarsanız neticesi de gelir. Bu konuda da ben çok ümit varım, çünkü Türkiye 21. Yüzyılın temellerini bugünden atmak zorunda. İnşallah milletimize güzel müjdeler vermek bize nasip olur.”

Albayrak ayrıca Türkiye’nin tüm çalışmalarının uluslararası hukuk çerçevesinde olduğunu, bundan sonra da öyle olacağını vurgulamıştı.

Mithat Yurdakul - Milliyet