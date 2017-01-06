Barbaros Şansal hayatının tehlike altında olduğunu söyledi

Tutuklanan modacı Barbaros Şansal, avukatları aracılığıyla gönderdiği bilgiye göre can güvenliği tehdidi yaşıyor

KKTC'den sınır dışı edildikten sonra Atatürk Havalimanı’nda linç girişimi yaşayan ve tutuklanan modacı Barbaros Şansal’ın avukatı Efgan Bolaç, Şansal’ın hukuksuz bir şekilde tutuklandığını belirterek, “Tutuklama yasağı üst sınırı 3 yıldır. 3 yılın altındaki cezalarda denetimli serbestlik ile serbest bırakılmalıdır” dedi.

Şansal için İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde dün basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasında ‘İnsan hakları ile insandır’ pankartı açıldı. Şansal’ın avukatı Efgan Bolaç, Silivri 9 No’lu Cezaevi’nde tutulan Şansal’ın can güvenliği için tek kişilik yerde kalmak istediğini belirterek, “Ceza kanunda hâkimlerin bildiği bizim bilmediğimiz bir madde var. AKP’nin canını sıkanlar cezalandırlır diye bir madde. AKP’nin canını sıkan herkes mahkeme huzuruna çıkabilir, karakola çekilebilir veya milli hislerle hareket eden kişiler tarafından cezalandırılabilir” dedi. Bolaç, Şansal’ın “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” gerekçesi ile tutuklandığını hatırlatarak, “Tutuklama yasağı üst sınırı 3 yıldır. 3 yılın altındaki cezalarda denetimli serbestlik ile serbest bırakılmalıdır. Bunların hiçbiri Barbaros Şansal’a uygulanmadı. Tutuklanmasına bugün itiraz edeceğiz” dedi.

SALDIRI PLANLI...

İHD Eş Genel Başkanı avukat Eren Keskin, Barbaros Şansal’ın planlı ve organize bir şekilde linç girişimine maruz kaldığını ardından hukuksuzca tutuklandığını, vurgulayarak “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik edenler, Şansal’ı hedef gösteren, hakkında homofobik ve cinsiyetçi ifadeler kullanan, saldıran, saldırıya göz yuman, ortam hazırlayan, saldırıyı alkışlayanlardır. Sosyal medyada fikirlerini açıklayan Şansal değil” dedi.



