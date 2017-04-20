HABER KIBRIS

Barbaros Şansal için şok iddia

20/04/2017

Barbaros Şansal için şok iddia
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Hürriyet yazarı Mehmet Yakup Yılmaz, savcının modacı Barbaros Şansal için aslında beraat istediğini iddia etti.

Hürriyet yazarı Mehmet Yakup Yılmaz, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle tutuklandıktan sonra 2 Mart'ta tahliye edilen modacı Barbaros Şansal hakkında hazırlanan iddianamede "Sadece toplumda beğenilen, kabul gören, zararsız veya kayıtsızlık içeren bilgiler ve fikirler için değil; kırıcı, şok edici veya rahatsız edecek olanlar için de geçerli sayılması ve bunun demokratik toplumun olmazsa olmaz unsurlarından olan çok seslilik, tolerans ve hoşgörünün gereği olduğunun vurgulandığı…" ifadesinin yer aldığını aktardı.

"Savcı, bu kararı hatırlattıktan sonra Şansal'ın sözlerinin 'bu kapsamda değerlendirilmemesi gerektiğini' talep ediyor" diyen Yılmaz, "Bana kalırsa, savcı esasen Şansal'ın beraatını istemiş" diye yazdı.



TAGS: Barbaros Şansal
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