Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sınır dışı edilerek Türkiye'ye getirilen ve gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal hakkında "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından işlem yapılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesinde gözaltında tutulan Şansal'ın işlemleri sürüyor.

Sosyal medya hesabından Türkiye'ye hakaret ettiği görüntülerin yayınlanması üzerine KKTC'den sınır dışı edilerek dün akşam Türkiye'ye getirilen Şansal'ın, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İFADE VERDİ

Kuzey Kıbrıs'tan sınırdışı edildikten sonra havalimanında bir grubun saldırısına uğrayan ünlü modacı Barbaros Şansal, ifade verdi. Sosyal medya mesajları ile ilgili sorulara cevap veren Şansal'ın, "Bu Tweet bana ait değildir. Caps olarak paylaşıldığını gördüm..." dediği iddia edildi.

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle Kuzey Kıbrıs'tan sınırdışı edilen modacı Barbaros Şansal, Türkiye'ye getirilmesinin ardından güvenlik şubeye götürüldü.

Polis sorgusunda Şansal'a bazı sosyal medya mesajları ile ilgili sorular sorulduğu öğrenildi. Duvar'ın haberine göre, Şansal polis sorgusundaki ifadesinde Reina saldırısına ilişkin bir paylaşım için, "Bu tweet bana ait değildir. Caps olarak paylaşıldığını gördüm ve hemen hesaplarımı kontrol ettim ve timeline'ımda böyle bir tweet görmedim" yanıtını verdi. Reina baskını sonrası "İşletmecisi ve tüm çalışanları Alevi olduğu için Noel Baba kılığındaki Sünni Müslümanlar İstanbul'da silahla insanları taradı, özeti budur" şeklinde attığı söylenen mesaj ile ilgili soruya Şansal, "Bu tweet bana ait değildir. Caps olarak paylaşıldığını gördüm ve hemen hesaplarımı kontrol ettim ve timeline'ım da böyle bir tweet görmedim" yanıtını verdi. Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç ise söz konusu ekran görüntüsünde, tweet'in Türkiye'den ve henüz saldırı yapılmadan atılmış olarak görüldüğünü dile getirdi.

‘VİDEO ÇARPITILDI'

Şansal'a yılbaşı gecesi çekildiği belirtilen, "2017'de hepinize g…i. Bana sefaletin adını yazabilir misin Abidin. Bu kadar gazeteci tutukluyken, bu kadar çocuk taciz, tecavüz görürken, bu kadar yolsuzluk, rüşvet almış başını giderken, bağnazlar sokakta size pislik dağıtırken sizler hala yeni yıl mı kutluyorsunuz. Ben bardaki, evdeki içkileri hepsini içicem. Size bir damla bile vermeyeceğim. Bütün dolarlarımı İsviçre'ye geçireceğim. Bir kuruş peni bile vermeyeceğim. Ben Kıbrıs'tayım. Kuzey Kıbrıs yeni yıla girdi. Birazdan Nicosia'ya gidicem. Bir de orada kutlayacağım. Öpmedim bile sizi. Bu kadar pisliğin, rezaletin içinde kutlamaya devam edin. B… boğul Türkiye" dediği video da soruldu. Şansal, bu videonun ise çarpıtıldığını söyledi.

‘HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VE AŞAĞILAMA' SUÇLAMASI

Emniyet ifadesi tamamlanan Şansal'ın Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi uyarınca 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlaması ile bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Avukat Efkan Bolaç, Şansal'ın uğradığı saldırı sonrası genel sağlık durumunun iyi olduğunu ancak beline, kasıklarına ve böbreklerine darbe aldığı, ellerinde ve vücudunda çizikler olduğu bilgisini verdi.

BARBAROS ŞANSAL'A SALDIRIDA 8 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle Kuzey Kıbrıs'tan dün gece sınırdışı edilen modacı Barbaros Şansal'a Atatürk Havalimanı apronunda yapılan saldırıyla ilgili 8 kişinin ifadesi alındı. Edinilen bilgiye göre, Modacı Barbaros Şansal, Kuzey Kıbrıs'tan sınırdışı edildikten sonra THY ait uçakla dün gece 22.30'da İstanbul'a gitti.

Modacı, polis eşliğinde uçaktan indirildikten sonra apronda bir anda saldırıya uğradı. Yolcuların ve uçak altında bazı personelin linç girişimine uğrayan Şansal'ı polis ekipleri kurtardı. Bu arada Barbaros Şansal, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olaya karıştığı belirlenen 8 kişinin de Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alındı.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Barbaros Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç, Twitter'dan paylaştığı mesajlarda, "Barbaros Şansal'ın sağlık durumu genel olarak iyi. Beline,kasılmalarına ve böbreklerine tekme atılmış ellerinde ve vücudunda çizikler var" dedi ve modacının ifadesinin alındığını, bugün savcılığa çıkmasının beklendiğini belirtti.

CHP'DEN SALDIRIYA TEPKİ

Şansal'a saldırıya tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ise yine Twitter'dan paylaştığı mesajlarda "Göz altına alınmış bir şahsın apronda linç edilmesine göz yummak hukukun ve adaletin linç edilmesine göz yummaktır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise olayla ilgili olarak "Hukuk devletinde suç varsa hesabı medenice sorulur, şayet hukuk devleti yoksa linç kültürü oluşur! Sonrası ne yazıktır ki kaos, çok yazık" yorumunu yaptı.