Barbaros Şansal sınır dışı ediliyor

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla Türkiye’ye hakaret ederek tepki çeken Barbaros Şansal KKTC’den sınır dışı ediliyor. Modacı Barbaros Şansal Lefkoşa Polisine çağrılarak sınır dışı edilmesine yönelik çalışma başlattıldı.

SOSYAL MEDYA GÖRÜNTÜLERİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Yılbaşı tatili için KKTC'ye gelen modacı Barbaros Şansal, Türkiye'ye ağır hakaret ettiği görüntüleri sosyal medyadan yayınlamıştı. İçişleri Bakanlığı Şansal'ın hakaret dolu sözlerinin tepki toplamasının ardından harekete geçti. Konuyla ilgili henüz detaylı bir açıklama yapılmazken, Şansal'ın gözaltına alındığı ve hakkında sınırdışı kararı verildiği polis tarafından doğrulandı.



HAFTA İÇERİSİNDE SINIR DIŞI EDİLECEK



Elverişsiz hava şartları nedeniyle Barbaros Şansal'ın sınır dışı edilme işlemi ertelenirken, ünlü modacının hafta içerisinde sınır dışı edilmesi bekleniyor.







Öte yandan, imza toplayan yüzlerce vatandaş Şansal hakkında suç duyurusunda bulundu.