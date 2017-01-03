Barbaros Şansal'a Atatürk Havalimanı'nda saldırı

Modacı Barbaros Şansal, sosyal medyadaki paylaşımları dolayısıyla KKTC’den sınır dışı edildi. Barbaros Şansal gece saatlerinde Türkiye'ye geldi. Bir grup uçaktan inerken Barbaros Şansal'a saldırdı. Grubun elinden güçlükle kurtarılan Şansal, gözaltına alındı.

Ünlü modacı Barbaros Şansal'ın sosyal medya hesabından yayınladığı ve birçok kişinin tepkisini çeken görüntülerin ardından KKTC İçişleri Bakanlığı da harekete geçti.

Yılbaşı tatili için geldiği KKTC'de gözaltına alınan Şansal, Türk Hava Yolları'nın 20.55 tarifeli uçağıyla İstanbul'a gönderildi.

Barbaros Şansal'a, 11 Mayıs 2015 tarihinde, Lefkoşa Ercan Havalimanında üzerinde uyuşturucu ile yakalanmaktan bir ay hapis cezası verilmişti.

TÜRKİYE'YE GELDİĞİ ANDA SALDIRIYA UĞRADI



Barbaros Şansal'ın bindiği uçağın Atatürk Havalimanı'na inmesinin ardından çok sayıda kişi uçağın altında bekledi. Polis eşliğinde uçaktan indirilen Şansal'a bekleyen kişiler saldırmak istedi. Burada polisler saldırıyı önlerken aynı kişler uçaktan polisler arasında araca yürüyen Şansal'a saldırdı.

Cep telefonuyla çekilen görüntüde Şansal'ın yerde olduğu ve darp edildiği görüldü. Terörle mücadele ekipleri Şansal'ı oradan uzaklaştırarak Havalimanı apronundan araca bindirip özel bir kapıdan çıkardı ve gözaltına alındı.

Sonra sağlık muayesinden geçirilen Şansal Vatan Emniyet müdürlüğüne götürüldü.