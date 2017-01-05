Barbaros Şansal’dan ilk mesaj

Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle tepkileri üzerine çeken ve KKTC'den sınır dışı edilen modacı Barbaros Şansal, tutuklanarak cezaevine konuldu. Silivri 9 No'lu Cezaevi'nde olduğu öğrenilen Şansal, avukatı ile bir mesaj gönderdi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile gündeme oturan modacı Barbaros Şansal, KKTC'den sınır dışı edildi ve Türkiye’ye geldiği sırada Atatürk Havalimanı'nda linç girişimine maruz kaldı. Havalimanında gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanarak Silivri 9 No’lu cezaevine gönderilen Şansal, bugün avukatı Efkan Bolaç ile görüştü.

Barbaros Şansal ile görüşmesinin ardından Twitter'dan açıklama yapan avukat Efkan Bolaç, şu paylaşımı yaptı:



