Barbaros Şansal’la Yolcular Arasında Gerginlik

KKTC’den sınır dışı edilmesine karar verilen ünlü modacı Barbaros Şansal ile bindirildiği uçaktaki yolcular arasında gerginlik yaşandığı iddia edildi.

Şansal’ın taşkınlık yaptığını iddia eden yolcular, kendisine tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine olaya polis müdahale etti. Gerginlik nedeniyle uçağın kalkışı bir süre uzadı. Tartışmanın sona ermesinin ardındansa Barbaros Şansal'ı taşıyan uçak Türkiye’ye hareket etti.

BARBAROS ŞANSAL NE DEMİŞTİ?

Modacı Barbaros Şansal 'B... boğul Türkiye' sözleriyle biten videoda şu ifadeleri kullanıyor: "2017'de hepinize g...i. Bana sefaletin adını yazabilir misin Abidin. Bu kadar gazeteci tutukluyken, bu kadar çocuk taciz, tecavüz görürken, bu kadar yolsuzluk, rüşvet almış başını giderken, bağnazlar sokakta size pislik dağıtırken sizler hala yeni yıl mı kutluyorsunuz. Ben bardaki, evdeki içkileri hepsini içicem. Size bir damla bile vermeyeceğim. Bütün dolarlarımı İsviçre'ye geçiricem. Bir kuruş peni bile vermeyeceğim. Ben Kıbrıs'tayım. Kuzey Kıbrıs yeni yıla girdi. Birazdan Nikosa'ya gidicem. Bir de orada kutlayacağım. Öpmedim bile sizi. Bu kadar pisliğin, rezaletin içinde kutlamaya devam edin. B... boğul Türkiye"