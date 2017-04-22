‘Barbie’ler eski günleri mumla arıyor

Dünyanın en büyük oyuncak üreticilerinden Amerikan Mattel’ın ürünü olan Barbie bebeklerin satışı düşüyor.

Mattel, Barbie satışlarının 31 Mart’a kadarki üç aylık dönemde, yüzde 15.4’lik bir düşüşle 735 milyon dolara (2.68 milyar TL) gerilediğini duyurdu. 2009 yılından bu yana satışlarda böyle bir gerileme kaydedilmemişti. Barbie bebeklerin abartılı vücut şekilleri, standart insan bedeni ölçülerine uyumlu olmadığı ve kız çocuklarında yanlış bir algı yarattığı gerekçesiyle uzun zamandır tepki çekiyordu.