Barcelona - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 Turu’nda Barcelona, İngiltere’de 1-1 berabere kaldığı Chelsea’yi, Nou Camp’ta ağırlayacak.

İngiltere Premier Ligi’nde kötü bir sezon geçiren Chelsea, Barça’yı eleyip, Devler Ligi’nde şampiyonluk hayalleri kuruyor. Stamford Bridge'deki maç Willian ve Messi'nin golleriyle berabere bitmiş, Katalan devi deplasman golüyle evine avantajlı dönmüştü.

Barça'da sağ bek Nelson Semedo sakatlığı nedeniyle sahada yok. Liverpool'la Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığı için Barcelona'nın UEFA listesine giremeyen Coutinho da maçı tribünden izleyecek. Chelsea'de David Luiz'in oynaması zor görünüyor. Ross Barkley de baldırındaki sakatlıktan kurtulabilmiş değil.



Barcelona-Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta?​



14 Mart Çarşamba günü Camp Nou Stadyum'unda oynanacak karşılaşma 22.45'te başlayacak. Dev maç Tivibu Spor 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.



Muhtemel 11'ler



Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Paulinho, Rakitic, Busquets, Denis, Messi, Suarez



Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Moses, Alonso, Fabregas, Kante, Pedro, Willian, Hazard