Barda cep telefonu hırsızlığı

Lefkoşa’da dün saat 02.00 sıralarında Garfield Bar isimli işyerinde, üç kişiye ait cep telefonlarını çaldığı gerekçesiyle isminin baş harfleri M.E.R (E-21) olan kişi tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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ŞİDDET TEHDİDİ...

Lefkoşa’da Tatiana Orjacovschı'ya şiddet tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle isminin baş harfleri Y.T (E-34) olan kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 08.30 sıralarında yaşanan olayda söz konusu şahsın, aralarında sorun bulunan Orjacovschı’yı tehdit etti. Soruşturma sürüyor.