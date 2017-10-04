Barış Burcu Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüşmesinin ardından gazetecilere toplantı ile ilgili bir değerlendirme yaptı.

Burcu’nun değerlendirmesi şöyle:

“Değerli Basın Mensupları,

Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı, BM Barış Gücü Misyon Şefi ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Sayın Elizabeth Spehar’ı kabul ederek, BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres’in Kıbrıs’taki İyi Niyet Misyonu ile ilgili hazırlamış olduğu raporun ön kopyası ile ilgili olarak görüşmüştür.

Öncelikle BM Genel Sekreteri Sayın Guterres’e ve buradaki ekibine Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabalarını kolaylaştırmak amacı ile koydukları çaba ve katkılar nedeniyle bir kez daha teşekkür etmek isterim.

Cumhurbaşkanımız’ın daha önce belirttiği üzere, Genel Sekreter’in bu raporda herhangi bir tarafı suçlayıcı bir pozisyon almaması genel bir beklentiydi. Buna karşın, temennimiz, arzumuz ve talebimiz, yaşananların eksiksiz ve doğru bir biçimde aktarılmasıydı. Cumhurbaşkanımız, bu beklentilerimizi Sayın Genel Sekreter’in kendisi ile de daha önce paylaşmıştı.

Beklendiği gibi, raporun ön kopyası herhangi bir tarafı suçlayıcı bir özellik taşımamaktadır. Buna karşın, yaşananların daha açık ve eksiksiz anlatılması halinde Türk tarafının sürece koyduğu olumlu tavrın daha net ve daha görünür olacağı ve aynı zamanda olumsuzlukların Kıbrıs Türk tarafından kaynaklanmadığının anlaşılacağı aşikardır. Görüşmemizde, Sayın Spehar’a, raporun ön kopyasında tespit ettiğimiz eksiklikler ve değiştirilmesi gerektiğini düşündüğümüz unsurlar hakkında değerlendirmelerimizi aktardık ve bunların Sayın Genel Sekreter’e iletilmesini talep ettik.

Raporun nihai versiyonu yayınlandıktan sonra, Kıbrıs Türk tarafı olarak görüşlerimizi daha kapsamlı bir biçimde açıklayacağız”.