HABER KIBRIS

Barış Kupası’na kulaç atıyorlar

16/07/2017

Barış Kupası’na kulaç atıyorlar
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Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu Küçükler Barış Kupası Yüzme Şampiyonası dün başladı.

Lefkoşa Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda dün başlayan ve bugün devam edecek olan Barış Kupası Küçükler Yüzme Şampiyonası’nda Yakın Doğu ilk günü kızlarda ve erkeklerde zirvede bitirdi. İlk gün 3 rekor kırıldı

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Küçükler Barış Kupası Yüzme Şampiyonası dün başladı. Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda başlayan yüzme şampiyonası ilk gününde 150 sporcu yarıştı.

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Yakın Doğu Üniversitesi, Ares Spor Kulübü, Levent Spor Yüzme Kulübü, Karabetça Spor Kulübü, Tüfekçi Spor Kulübü, Marlin Spor Kulübü, Güçver Su Sporları Kulübü’nün yer aldığı yarışlarda ilk günü kızlarda ve erkeklerde YDÜ zirvede tamamladı.

İlk gün yarışlarında 3 rekor kırılırken rekorlar kızlardan geldi. Ferdi yarışan ÖzgülÇetin 100 metre serbest ve 50 metre kelebek branşlarında 9-10 yaş kısa kulvar rekoru kırmayı başardı. YDÜ adına yarışan Beren Çakır ise 100 metre karışık branşında 11 yaş kısa kulvar rekorunun sahibi oldu.

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20 Temmuz kutlamaları çerçevesinde Federasyon olarak düzenlenen Barış Kupası Küçükler Yüzme Şampiyonası, bugün yıldızlar ve büyükler kategorisinde 7 kulüp 110 sporcunun katılımı ile devam edecektir.

TAKIM PUANLARI ŞÖYLE:

Erkekler

1.Yakın Doğu Üniversitesi      3820

2.Ares Spor Kulübü                1411

3.Levent Spor Yüzme Kulübü            575

4.Karabetça Spor Kulübü       445

5.Tüfekçi Spor Kulübü                       433

6.Marlin Spor Kulübü             330

7.Güçver Su Sporları Kulübü  190

Kızlar

1.Yakın Doğu Üniversitesi      5471

2.Karabetça Spor Kulübü       933

3.Güçver Su Sporları Kulübü  842

4.Levent Spor Yüzme Kulübü            776

5.Ares Spor Kulübü                511

6.Tüfekçi Spor Kulübü                       280

REKORLAR

Bayanlar

100m Serbest

Özgül Çetin (Ferdi) 1:13.75 (9-10 Yaş Kısa kulvar Rekoru)

50m.Kelebek

Özgül Çetin (Ferdi) 36.34 (9-10 Yaş Kısa kulvar Rekoru)

100m.Karışık

Beren Çakır (YDÜ) 1:25.14 (11 Yaş Kısa kulvar Rekoru)

 

Fotoğraflar: Ahmet ÖZSOY



TAGS: Barış Kupası, yüzme, haber, kıbrıs
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