Barış ve Özgürlüğün 43.Yılı İskele’de Coşkuyla kutlandı

Barış ve Özgürlüğün simgesi, 20 Temmuz İskele’de coşkuyla kutlandı. Mutlu Barış Harekâtı’nın 43. yıldönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı önünde başlayan tören, İskele Ecevit Meydanı’ndaki resmigeçit töreni ile son buldu. Resmigeçit ile son bulan törende günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşma yapıldı, şiirler okundu.

ATA’YA VE AZİZ ŞEHİTLERE SAYGI ATATÜRK ANITI’NDA YAPILDI

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 43. yıldönümü İskele’ de 2 ayrı törenle kutlandı. İlk tören Atatürk Anıtı’ndaydı. Protokol sırasına göre Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulması ile başlayan tören saygı duruşu ve istiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile devam etti.

RESMİGEÇİT TÖRENİ ECEVİT MEYDANI’NDA

Atatürk Anıtı’nın ardından ikinci tören Ecevit Meydanı’ndaydı. Buradaki tören, İskele Kaymakam Muavini Mustafa Ürüncüoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Eğitim Merkez Komutanı Piyade Yarbay Cumhur Yazgan’ın halkı selamlayarak, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını kutlaması ile başladı.

ÖNKOL: “MUTLU BARIŞ HAREKATI, ANAVATAN GÜVENCESİNİ BERABERİNDE GETİRDİ”

Tören birlikleri ve halkın bayramının kutlanmasının ardından törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Piyade Üsteğmen Ahmet Dağhan Önkol yaptı. Halkın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlayarak konuşmasına başlayan Önkol, Mutlu Barış Harekâtı’nın tarihi geçmişinden notlar aktardı. Piyade Üsteğmen Önkol konuşmasının devamında ise şunlara yer verdi: Türk ulusunun tarihi kutlanacak olaylarla doludur. Ancak Kıbrıs Türk Halkı açısından 20 Temmuz 1974 gerçeğinin apayrı bir anlamı ve önemi vardır. Çünkü Mutlu Barış Harekatı, sadece o günlerdeki kötü durumu tersine çevirmekle kalmamış, bir anavatan güvencesini de beraberinde getirmiştir” dedi.

GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİNİ BELİRTEN ŞİİRLER OKUNDU

İskele Ecevit Meydanı’ndaki törende; Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencisi Azra Durak ’20 Temmuz’, İskele Ticaret Lisesi öğrencisi Çiğdem Eren ‘Özgürlük Gelecek Diye’ ve Bekirpaşa Lisesi Öğrencisi Nilgün Çıtak ‘Özgürlük Şarkısı’ isimli günün önemine uygun şiirler okudular.

İSKELE’DEKİ TÖREN RESMİ GEÇİT İLE SON BULDU

Atatürk Anıtı ve İskele Ecevit Meydanı’ndaki törenlere; İskele Kaymakam Muavini Mustafa Ürüncüoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KTBK adına Hava Savunma Yarbay Saim Tabak, GKK adına Piyade Yarbay Cumhur Yazgan, İskele Polis Müdürü Şengül Kadı, siyasi parti temsilcileri, okullar ile kurum ve kuruluş temsilcileri de hazır bulundu. Tören, resmigeçidin ardından, İskele Belediyesi Gazinosu’ndaki bayram kutlaması ve izaz ikram ile son buldu.