Barışa akın



Çiğdem AYDIN-Diyalog

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bugün toplam 36 kişilik bir heyetle birlikte İsviçre’nin Cenevre kentine hareket ediyor. Anastasiadis’in heyetinde, 2 eski Cumhurbaşkanı, siyasi parti temsilcileri, başkanlık görevlileri ve müzekere ekibi bulunuyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise bugün 25 kişilik bir heyetle Cenevre’ye hareket ediyor. Ancak Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün resmi heyetinde de 15 kişi bulunuyor. Sadece 2 resmi heyetin toplamı bu şekilde 40’a ulaşıyor. Buna ilaveten DP’den 2, CTP’den 3 ve TKP’den

2 kişi de Cenevre’ye gidiyor. İşadamları ve gazeteciler hariç KKTC’nin siyasi kanadında yolcu sayısı 47’ye ulaşmış oluyor.

KKTC’den, Cenevre’ye gidecek olan 25 gazeteciden büyük bir çoğunluğunun uçak biletlerini de Cumhyurbaşkanlığı karşlılıyor.

Akıncı’nın heyetinde kimler var?

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 25 kişilik Cenevre heyetinde, Müzakereci Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin, Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı Meltem Onurkan Samani, Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Müzakere Heyeti Üyesi ve Dış İlişkiler Uzmanı İpek Genç, Müzakere Heyeti Üyeleri Aslı Erkmen, Sertaç Güven, Güvenlik Danışmanı Halil Sadrazam, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Ömer Gökçekuş, Mülkiyet Komitesi Üyesi Layık Mesutoğlu, Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ, 1. Derece Kadastro Sorumlusu Ahmet Alemdar, Harita Mühendisi Aslı Oral ve teknik uzmanlar yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı'ya eşi Meral Akıncı da eşlik edecek.



Özgürgün’ün heyeti

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün heyetinde Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, eski müzakerecilerden Ergün Olgun, Osman Ertuğ, Oğuzhan Hasipoğlu, özel Kalem Müdürü, Koruma memuru, basın görevlileriyle birlikte toplam 15 kişi bulunuyor.

Denktaş oğlu ile gidecek

İktidarın diğer ortağı Demokrat Parti’yi (DP) Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı ve DP Genel Başkanı Serdar Denktaş ve DP Lefkoşa İlçe Başkanı Rauf Denktaş temsil edecek.

CTP’den 3 kişi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın temsil edeceği CTP heyetinde CTP Milletvekilleri Armağan Candan ve Mehmet Çağlar eşlik edecek.

TDP’den Özyiğit ve Çeler

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile TDP Milletvekili Zeki Çeler de Cenevre’deki görüşmelere katılacak.

İşadamları da Cenevre’de

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Fikri Toros, İş Adamları Derneği’ni (İŞAD) temsilen Metin Şadi ve Çözüm ve Barış Platformu temsilcisi Mertkan Hamit görüşmelere destek için de Cenevre’de bulunacak.

Rum tarafı 36 kişi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de Cenevre’ye 36 kişilik bir heyetle gideceği öğrenildi.

Rum basının göre, Anastasiadis’e kendi müzakere heyetinin yanı sıra, ELAM hariç siyasi parti başkanları ve Rum Yönetimi eski Başkanları Dimitris Hristofyas ile Yorgos Vasiliu eşlik edecek.