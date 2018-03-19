Başaran Düzgün: Böyle mi Olacaktı…

Yazının hemen başında belirmeliyim ki, bu yazı psikolojik bir yazıdır.

Bir miktar da duygusallık içeriyor olabilir.

Okuyacak olanlar lütfen bu açıdan da değerlendirsinler.

Yazının psikolojik olmasının nedeni de aslında çok basittir.

Seçilmesi için gerek şahsımın ve gerekse kurumsal olarak Havadis’in ortaya koyduğu katkıları hafıza-i beşer unutabilir ama arşivler oradadır ve asla unutmazlar.

Mustafa Akıncı’nın Derviş Eroğlu karşısında cumhurbaşkanı olmasını istemememizin nedeni açıktı.

Gerek şahsen benim bir çözüme olan kişisel inancım ve gerekse Havadis’in “Kıbrıslı Türklerin haklarını koruyacak bir uzlaşıya varılmalıdır” şeklindeki kurumsal tavrı bize Derviş Eroğlu’nun değil, Mustafa Akıncı’nın cumhurbaşkanı olmasını söylüyordu.

Nitekim öyle de yapık.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mustafa Akıncı’yı destekledik.

Halkın büyük çoğunluğu da Akıncı’yı destekledi ve cumhurbaşkanı oldu.

***

Akıncı Cumhurbaşkanı seçildikten sonra doğru ve pozitif bir politika izledi.

Çözümsüzlükçülerin yanlışları nedeniyle kopan görüşmelerin yeniden başlaması için olağanüstü bir çaba harcadı.

Rum tarafının propaganda oyunlarını tersine çevirdi ve Kıbrıs Türkünün çözüme olan sadakatini tüm ilgili taraflara gösterdi.

Devamında, başlayan görüşmelerde yerinde ve zamanında yaptığı açılımlarla görüşmelerin İsviçre’deki zirvelere taşınmasını ve uluslar arası bir hal almasını sağladı.

Bu çerçevede Türkiye ile geliştirdiği ilişkilerle de Türk tarafının bir bütün ve yeknesaklık içinde olmasını özenle tesis etti.

Fakat heyhat ki görüşmeler ve zirveler başarısızlıkla sonuçlandı.

Rum tarafının negatif tutumunun başarısızlıkta büyük payı vardır.

Bu yadsınamaz bir gerçekliktir.

Fakat bizim açımızdan acı bir gerçeklik vardır.

O da görüşmelerin koptuğu ve uzlaşının yerini gaz krizinin aldığıdır.

Daha yakın bir geçmişe kadar karşılıklı zivaniya içip birbirlerine güzel sözler söyleyen “Limasollular” (Akıncı ve Anastasiadis) şimdilerde zehir zemberek açıklamalar yapıp birbirlerini suçlamaktadırlar.

Diplomasi ortadan kalkmıştır.

Şimdi savaş gemilerinin cirit attığı denizlerimizde savaş olasılıkları tartışılmaktadır.

Bu durum da çözüm isteyen Kıbrıs Türküne zarar vermektedir.

Çünkü çözümsüzlük Kıbrıs Türkünün aleyhinedir.

***

Basit bir önermeyle; Biz Mustafa Akıncı’yı Rum tarafının ne kadar uzlaşmaz olduğunu bize anlatması için seçmedik.

Sarayına kapanıp kimseyle görüşmemesi, arada birkaç açılışa gidip günü kurtarması ve “bu düzenin iyileştirilerek” yolumuza devam etmemiz gerektiğini söylemek içinde seçmedik.

Hele, görüşmelerin yeniden başlaması için organize edilmeye çalışılan basit bir sosyal yemeğe yüz çeviren lider olarak da görmek istemiyoruz.

Mustafa Akıncı yanlış yoldadır.

Uyarmak da bizim görevimizdir