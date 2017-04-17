Başaran Düzgün: Erdoğan'ın istediği oldu

Türkiye İkiye Bölündü

Recep Tayip Erdoğan'ın istediği oldu.

Hem cumhurbaşkanı hem de başbakan olmak istiyordu.

Kendi deyimi ile "cumhurbaşkanı-hükmet" sistemi.

Dün yapılan referandum ile yüzde elli bir küsur oyla bunu ele geçirme olasılığı yakaladı.

Olasılık diyorum çünkü 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem cumhurbaşkanı hem de başbakan olacak olan belirlenecek.

Tayip bey aday olup seçilebilir de seçilmeyebilir de.

Dünkü referandumda ortaya çıktı ki epeyce oy kaybetti.

Güneydoğu'da Kürtlerin oyu olmasaydı kazanamayabilirdi de.

Yaptığı balkon konuşmasında Kürtlere özellikle teşekkür etti.

PKK'nın küstürdüğü, HDP'nin de (yöneticilerinin tümüne yakını hapse atıldığı için) ulaşamadığı kürtlere.

Belli ki propagandanın son haftasında "eyalet sistemi kuracağız" söylemi etkili oldu.

"İnşallah kurarlar" diyeceğim ama belli ki bu da evet için büyük bir takiye idi.



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Neyse, Türkiye'deki dünkü referandumun sonuçları daha çok değerlendirilecektir.

Aşikar olanlar vardır. Erdoğan kıl payı amacına ulaştı.

Bahçeli rezil bir şekilde kaybetti.

Kılıçdaroğlu rüyasında görse hayra yormazdı ama kazançlı çıktı.

Başka büyük gerçek nedir bilir misiniz?

Ak Parti Kıbrıs'ta kaybetti.

Yanlış politikaları ve sakat işbirlikçileri yüzünden.

Bu sonucu umarım iyi değerlendirirler ve doğruya intikal ederler.

Kıbrıs doğumlular ve Türkiye'den gelenler Kıbrıs'ın kimyasıyla oynama politikalarını ret ettiler.

Para üzerinden baskıyı ve halkın iradesi ile oluşan hükümetlerin devrilmesini de ret ettiler.

Kıbrıs sorununda çözümsüzlükle eşdeğer olan tavırları da.

Bu böyle biline...