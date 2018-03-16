Başarılılar ödüllendirildi

K-Pet Süper Lig’de 22. haftanın başarılıları olarak belirlenen Baf Ülkü Yurdu Teknik Direktörü Kemal Yürekli, Yenicami futbolcusu John Ebuka ve hakem Mehmet Sezener, 200 TL’lik nakit para ödülü ve plaketlerini dün Havadis Gazetesi’nde düzenlenen törenle aldı

2017-2018 futbol sezonunda K-Pet Süper Lig’de her haftanın başarılı teknik adamı, futbolcusu ve hakemi, Havadis Gazetesi Spor Servisi ile Atakom Limited iş birliğinde ödüllendirilmeye devam ediyor.

K-Pet Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Gençler Birliği’ni 2-0 mağlup ederek play-out bölgesinden oldukça uzaklaşan ve önemli bir galibiyete imza atan Baf Ülkü Yurdu’nun teknik direktörü Kemal Yürekli haftanın en başarılı teknik adamı olarak belirnedi.

Lider Yenicami’nin başkent derbisinde Küçük Kaymaklı’yı 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada 4 gol atarak yıldızlaşan ismi John Ebuka haftanın en iyi futbolcusu olarak değerlendirildi.

Gençlik Gücü’nün konuk ettiği Yeni Boğaziçi’ni 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada pozisyonlara yakınlığı ve doğru kararları ile başarılı bir yönetim sergileyen Mehmet Sezener ise haftanın hakemi oldu.

Süper Lig’de 22. haftanın başarılı teknik adamı, futbolcusu ve hakemi olarak belirlenenler, 200 TL’lik nakit para ödülü ve plaketlerini dün Havadis Gazetesi’nde düzenlenen törenle aldı.

Törende, haftanın teknik adamı olarak belirlenen Kemal Yürekli’ye ödülünü Havadis Gazetesi Spor ve Magazin Müdürü Mustafa Özsoy verirken haftanın futbolcusu seçilen John Ebuka’ya ise ödülünü Atakom Ltd. Pazarlama Müdürü Akay Aşina takdim etti.

Haftanın hakemi Mehmet Sezener de ödülünü KTFHGD eski başkanlarından Mehmet Özbilgehan’dan aldı.