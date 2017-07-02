“Başarının sırrı çocukların mutluluğu”

Montessori eğitimcisi Emel Çırakoğlu Wilbrandt, konferansta Montessori eğitimin başarı sırrını anlattı

Kıbrıs Montessori Okulları 4. Eğitim Konferansı, Montessori eğitimcisi Emel Çırakoğlu Wilbrandt’ın “Bir eğitimin başarı kriteri çocuğun ne kadar mutlu olduğudur” konulu sunumu ile dün gerçekleştirildi

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde dün saat 14.30’da yapılan konferansın açılış konuşmasını, Kıbrıs Montessori Okulları Eğitim Direktörü Dr. Sait Coşaner yaptı. Dr. Coşaner’in konuşmasının ardından Kıbrıs Montessori Okulları Eğitim Direktörü Hatice Düzgün de Montessori eğitimine ilişkin kısa bir konuşma yaptı.

Eğitimcilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen Kıbrıs Montessori Okulları 4. Eğitim Konferansı’nda

Montessori eğitimcisi Emel Çırakoğlu Wilbrandt, “Bir eğitimin başarı kriteri çocuğun ne kadar mutlu olduğudur” konulu sunumu ile bir çocuğun nasıl mutlu olabileceğini anlattı, Montessori eğitimi hakkında önemli bilgiler verdi.

Coşaner: Kıbrıs Montessori Okulları’nın prestiji yükseliyor

Kıbrıs Montessori Okulları Eğitim Direktörü Dr. Sait Coşaner

Kıbrıs Montessori Okulları Eğitim Direktörü Dr. Sait Coşaner, konuşmasında, Kıbrıs Montessori okulları tarihçesi ve Montessori eğitimi ile ilgili bilgiler verdi.

Dr. Coşaner, Kıbrıs Montessori Okulları’nın ilk şubesinin 2011 yılında Girne’de eğitim-öğretime başladığını, 2013 yılında Lefkoşa Montessori Okulu’nun, 2015 yılında ODTÜ Montessori Okulu’nun, 2016 yılında da Lapta-Alsancak Montessori Okulu’nun eğitim-öğretime başladığını kaydetti.

Kıbrıs Montessori Okulları’nın

Dr. Coşaner, Kıbrıs Montessori Okulları’nın KKTC, Güney Kıbrıs, Türkiye, İngiltere, Bellarus, Moldovya, Kırgızistan, Kazakistan, Hindistan ve Pakistan’tan öğrenciler olmak üzere bugün toplam 200’e yakın öğrenci ile eğitim-öğretime devam ettiğini belirtti.

Dr. Sait Coşaner, Kıbrıs Montessori Okulları’nın onlarca öğretmen, yardımcı öğretmen ve hizmetli kadrosu ile yoluna devam ettiğini belirterek öğretmenlerin tümünün Montessori eğitimi ile ilgili eğitimlerden geçtiğini söyleyerek, “Bir anlamda bugün aramıza yeni katılanlar bu konferansta ilk bilgilerini almış olacaklar” dedi.

Dr. Coşaner, Kıbrıs Montessori Okulları’nın her yıl çeşitli üniversitelerde eğitim gören okul öncesi öğretmenliği öğrencilerine stajları konusunda ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Dr. Sait Coşaner, “KKTC genelinde özel okul öncesi kurumları içerisinde Kıbrıs Montessori Okulları’nın prestijinin her geçen gün yükselmektedir. Aslında sorgulandığında ilk sırada olduğu görülmektedir. Bu bizim için bir gurur ve onurdur. Bu güven ve inanca layık olmaya ve bilimsel temeller doğrultusunda işimize devam edeceğiz” diye konuştu.

Düzgün: Amacımız Montessori eğitim sistemini yaymaktır

Kıbrıs Montessori Okulları Eğitim Direktörü Hatice Düzgün

Kıbrıs Montessori Okulları Eğitim Direktörü Hatice Düzgün, konuşmasına Orhan Veli’nin “Ne yapmadık ki bu vatan için” şiirinden mısralar okuyarak başladı.

Düzgün, “Neler yapmadık ki… Kimimiz eğitime sarıldık ve aşırı sıcak havaya rağmen bugün burada bir araya geldik. Yurdumuz için, daha iyi bir şeyler yapabilmek için siz öncü olabileceğini düşündüğüm insanlarsınız. Hepinize sonsuz teşekkür ederim” dedi.

“Amacımız bütün ülkede Montessori eğitim sistemini yaymaktır” diyen Düzgün, Kıbrıs’ın buna gerçekten çok ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Güney Kıbrıs ile bir işbirliği içerisinde olduklarını ifade eden Düzgün, “Montessori’nin barış konseptini ele alarak Güney Kıbrıs ile işbirliği içerisine girmiş bulunmaktayız. Projeler yaptık. Güney Kıbrıs’ta da bir ilkokul açılmasına öncülük ettiğimiz için de ayrıca Kıbrıs Montessori Okulları olarak gurur duyuyoruz” dedi.

Çırakoğlu Wilbrandt: Montessori barışı sağlayan bir eğitim sistemidir

Montessori eğitimcisi Emel Çırakoğlu Wilbrandt

Montessori eğitimcisi Emel Çırakoğlu Wilbrandt, gelişmiş toplumların gelişmiş bireylerden oluştuğunu belirterek, Montessori eğitim sisteminin her çocuğun bireysel gelişimine, karakter özelliklerine, ilgi alanlarına ve hızına uyumlu olduğunu söyledi.

Eğitimin temel hedefinin barışı sağlamak olduğuna vurgu yapan Montessori eğitimcisi Emel Çırakoğlu Wilbrandt, Montessori eğitim sisteminin barışı sağlayan bir sistem olduğuna işaret etti.

Montessori eğitim sisteminin toplumlarda barış düşüncesinin gelişmesinin bir sırrı olduğunu dile getiren Çırakoğlu Wilbrandt, şunları kaydetti:

“17 yaşında başladığım eğitim hayatımda hiç sıkılmadım, çok eğlendim. Ben eğitimi çok sevdim, eğitimciliği çok sevdim. Okul seçimlerinde, tanıtım günleri toplantılarında anneler ne istediklerini ve beklentilerini sorduğumuzda istisnasız hepsinin ortak sözü çocuğunun mutlu olmasını istedikleri oldu. Ben de teker teker annelere çocuklarının ne ile mutlu olduğunu sordum. O mutlu olmanın içini gerçekten çok fazla dolduran anneye rastlayamadım. Sonra onlara fotoğraflar gösterdim ve kendileri karar verdiler. Bu çocuklar çalışıyor, kimi yer süpürüyor, kimi masayı siliyor, o zaman ortak noktayı yakalayabiliyoruz. Ortak nokta şu: Çalışıyorsa bütün çocuklar o okulda gürültü olmaz. Gerçekten çalışan çocuklar, gürültü yapmadığında anaokulu öğretmenleri yorgun ancak son derece mutlu olurlar. Ertesi gün işlerine özlem ile dönerler. Çocuklar da çalıştıkları için gelişiyorlar ve mutlu oluyorlar. Eğitimin temel hedefi barış sağlamaktır. Montessori barışı sağlayan bir eğitim sistemidir.”