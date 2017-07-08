Başarısızlığın faturası kime kesilecek?

Uzmanlar Crans Montana’da 9 günlük maratonun ardından başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs Konferansını Yeni Bakış’a değerlendirdi.

YeniBakış/Deniz ABİDİN

Prof. Dr. Yücel Vural:

“Taraflar birbirlerine ön hazırlık yaparak yanıt veremedi”

DAÜ Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Yücel Vural, Crans Montana’da gerçekleşen Kıbrıs Konferansı’nda aşırı umut pompalandığını belirterek, sürecin son süreç olduğu, tüm aktörlerin son dakikada bile olsa açılımlar yapabileceği fikrinin ortada dolaştırıldığını söyledi. Vural, Crans Montana’ya yeteri kadar hazırlık yapılarak gidilmediğini ifade ederek, Türkiye ve Yunanistan’ın önemli bir yakınlaşması olduğu ve BM’nin bu yakınlaşmayı değerlendirmeye çalıştığını kaydetti. Vural, tüm bunların sürecin başarılı bir şekilde noktalanması için yeterli olan ön hazırlıklar olmadığını belirtti.

Vural, basına yansıyan bilgiler doğrultusunda tarafların konferans sırasında birbirlerinden yeni şeyler duyduklarının anlaşıldığını söyleyerek, bu nedenle birbirlerine çok hazırlıklı bir şekilde yanıt vermediklerini kaydetti. Bunun bir müzakere süreci olduğunu ve önceden yapılması gerekenlerin bulunduğunu vurgulayan Vural, bu tür bir konferansta önceden gerekli açılımların sağlanması koşuluyla geriye kalan bir takım küçük pürüzlerin üst düzeyde siyasi kararlılıkla aşılabileceğini ama Crans Montana'da tarafların ön açılım yapmaksızın konuların tüm boyutlarını neredeyse 'sıfır' noktasından tartışmaya açtıklarını belirtti.

“Crans Montana’ya detaylı bir hazırlık yapılmadan gidildi”

Vural, şöyle devam etti, “Anladığımız şu; aslında güvenlik ve garantiler meselesinde tarafların birbirlerinin yaklaşımlarından habersiz oldukları, veya birbirlerini duymamazlıktan geldikleri, en azından resmi düzeyde, birbirlerinin yaklaşımlarına nasıl olumlu karşılık vereceklerini ve aradaki farklılığı nasıl giderebileceklerine dair çok detaylı bir hazırlık yapmadıkları gerçeğidir. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bu uçurumun şu anda aşılamayacağını görerek sanırım daha fazla ısrar etmeyi BM’nin inandırıcılığı açısından pek de faydalı bulmamıştır. Guterres, bu nedenle bu konferansın sonuç üretmeden sonuçlandığını açıkladı”

“Kıbrıs barış sürecinin sonlandığını söylemek mümkün değil”

Vural, Kıbrıs müzakere sürecinin genel anlamda son bulduğunu sanmadığını ifade ederek, Kıbrıs barış sürecinin sonlandığını da söylemenin mümkün olmadığını kaydetti. Vural, ancak BM parametreleri çerçevesinde bir uğraşın ne kadar hızlı bir şekilde yeniden rayına oturacağını tahmin etmenin çok zor olduğunu söyledi. Vural, bundan sonraki süreci etkileyen ciddi faktörlerin olduğunu belirterek, söz konusu bu faktörleri göz önünde bulundurmadan sürecin nasıl şekilleneceğini anlamanın pek de mümkün olmadığını dile getirdi.

“Çatışma ve istikrarsızlık dönemi Ortadoğu’da bitmiş değil”

Vural, şu anda ortaya çıkan çıkmazı etkileyecek üç temel faktörün varlığının altını çizdi. “Bunlardan birincisi Ortadoğu Bölgesi’nde devam eden yeniden yapılanma sürecidir. Bölgesel siyasal dengelerin yeniden şekillendirildiği ciddi bir süreçten geçiyoruz. Çatışma ve istikrarsızlık dönemi Ortadoğu’da bitmiş değildir. Uluslararası ve bölgesel güçler arasında meydana gelebilecek çatışmalardan ve gerilimlerden Kıbrıs’ın uzak tutulması gerekmektedir. Böyle bir olguyu en başta Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) dikkate almaktadır. Çünkü Kıbrıs bir AB üyesidir. Kıbrıs’a dönük böyle bir yaklaşım içinde olmalarını beklemek çok da abartılı bir tutum olmaz”

“AB’nin rolü artmaktadır”

“İkincisi, AB ile ilgilidir. Bundan sonraki süreç sanırım AB’nin etkili olacağı bir süreç olacaktır. BM’nin rolünün azaldığını söylemiyorum ama AB’nin rolü artmaktadır. Çünkü, başarısızlıkla sonuçlanan bir süreçten sonra AB’nin bu konudaki katkısı daha da acil bir hale gelmiştir. AB üyesi bir ülkede siyasi istikrar önemlidir. Bu çok ciddi gerilimlere gebe bir durum olduğu için AB açısından ciddi önem taşımaktadır. Dolayısıyla bölgesel dinamiklerden öte Kıbrıs’ın AB üyesi olması bu çıkmazı etkileyecektir”

“Türkiye’nin AB kurumlarıyla olan ilişkilerinin zedelendiği bir dönem”

“Üçüncü olarak dikkate almamız gereken husus ise Crans Montana’daki konferansın Avrupalı kurumlar ile Türkiye arasındaki gerilimlerin sürekli tırmandığı bir dönemde yapılmış olmasıdır. Annan Planı’nın tartışıldığı dönemde Türkiye’nin çok ciddi bir AB açılımı söz konusuydu. Türkiye’nin AB kurumlarıyla olan ilişkilerinin giderek ciddi şekilde zedelendiği ve hatta kopma noktasına geldiği bir dönemde başarısızlık ilan edilmektedir. Bu durum bundan sonraki süreci etkileyecektir”

Prof. Dr. Erol Kaymak:

“Ne olacağını kestirmek zor”

Prof. Dr. Erol Kaymak, Crans Montana’daki Kıbrıs Konferansının başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra ne olacağının kestirilemediğini ifade ederek, müzakerelerin kapsamlı bir çözüm üzerine tasarlandığını anımsattı. Kaymak, daha önceki müzakere dönemlerinde aynı sıkıntının yaşanmakta olduğuna dikkat çekerek, tarafların ve BM’nin kapsamlı çözüm noktasında yıllardır ısrarcı olmaları, iki toplumlu çözüm modelinde hem fikir olmalarından dolayı masanın yeniden kurulduğunu belirtti. Kaymak, zaman zaman güven artırıcı önlemler üzerinde de çalışıldığını, ancak pek de başarılı olunmadığını söyledi. Kaymak, bu sefer de büyük bir hayal kırıklığının söz konusu olduğunu belirterek, BM parametrelerinin masanın yeniden oluşturulması için yeterli olmayacağı kanaatinin yaygın olduğunu savundu. Kaymak, dolayısıyla kapsamlı çözümün veya kapsamlı çözüm paketlerinin sonu gibi göründüğünü belirterek, Akıncı’nın da daha önceki açıklamasında “bu neslimizin son şansıdır” şeklinde ifadesinin yer aldığını kaydetti.

“Müzakerelerin sonuçsuz kalmasının sorumluluğunu kime yükleyecekler göreceğiz”

Kaymak, “İlerleyen günlerde kapsamlı çözümün mümkün olup olmadığı tartışması yanı sıra nasıl ilişkiler sürdürülebileceğinin konuşulması gerekir. AB’nin temel siyaseti bize yaptıkları bazı katkılar vardır. Bunun ötesinde Yeşil Hat Tüzüğü olmak üzere bir nevi kapsamlı bir çözümün zeminini hazırlamak. Bizimle kuracakları ilişki ilelebet kapsamlı çözüme bağlı kalamaz. Müzakerelerin sonuçsuz kalmasının sorumluluğunu kime yükleyecekler bunu göreceğiz. Buna bağlı olarak AB’nin de bizimle olan ilişkisini gözden geçirmesi gerekiyor” diye konuştu.

Prof. Dr. Hasgüler:

“Bu sorun 25 Nisan 2004’te sona ermeliydi”

Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, Kıbrıs müzakerelerinin 49 yıldır devam ettiğini belirterek,

BM’nin iyi niyet misyonunun sona erdiğini açıkladığını anımsattı. Hasgüler, bunun son derece önemli ve çarpıcı bir vurgu olduğunu söyledi. Hasgüler, 25 Nisan 2004’te bu durumun sona ermesi gerektiğini belirterek, BM’nin, AB’nin, ABD’nin Kıbrıslı Türklere vermiş oldukları izolasyonlardan kurtulma, uluslararası toplumla diyalog kurma sözünün bugüne kadar yerine getirilmediği için Güney Kıbrıs’ta karar vericilerin bu müzakerelerden ve bu müzakerelerin yapılmasından rahatsız olmadıklarını kaydetti.

“Müzakereler Şubat 2018 seçimlerine yem yapıldı”

Hasgüler, bu nedenlerden dolayı çözüme yönelik adım atılmadığını iddia ederek, şunları söyledi, “Kıbrıslı Türkler izolasyonlardan kurtulurlarsa çözüme gitmeyeceklermiş gibi bir anlayış yanlıştır. Burada konuşulan Kuzey ve Güney ekonomilerinin entegrasyonudur. Siz Kuzey’i yıllardır cezalandırırsanız, ekonomisini yok ederseniz neyi birleştireceksiniz. Kuzey Kıbrıs’ın önündeki engeller kaldırılmıyorsa Güney Kıbrıs neden bunun maliyetini çeksin? Bu noktada bakıldığında BM’nin tutmuş olduğu yol meselenin çözümüne hizmet etmiyor. Ben buradan çağrı yapıyorum, Amerikan uçakları yarın Ercan’a inecek mi? Anastasiadis’e tazik yaptılar. Ne taziği yaptıklarını da bilmiyoruz doğrusu. Aramışlar diyorlar. Bu müzakereler başlarken birisinin cebinde bir artı değer vardı. Bu kişi Anastasiadis’tir. Ocak 2017’de İsviçre’de Cenevre’ye gidildi. Haziran sonu Temmuz başı da Crans Montana’ya gidildi. İngiltere, Yunanistan ve Türkiye’nin katıldığı bu toplantıda Anastasiadis hem Cenevre’de hem de Crans Montana’da Türkiye’nin Kıbrıs’taki asgari gücünü iki defa konuşturan duruma geldi. Bu zirvenin başından belli olan bir kazanımdı. Anastasiadis Türk silahları önünde konuşulan adam unvanını aldı ve cebine koydu. Müzakereler Şubat 2018 seçimlerine yem yapıldı”

“Güney’deki seçimden sonra Kıbrıs müzakerelerine tekrardan dönülecek”

Hasgüler, Dışişleri Bakanı’nın ortaya koyduğu “BM iyi niyet misyonu sona erdi” sözünün arkasında durulması gerektiğini ifade ederek, “bir iki sert demeç patlatacaklar. Anastasiaidis’in seçimlerde malzeme yapmasına neden olacak. Şubat 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri tamamlandıktan sonra bilinen Kıbrıs müzakerelerine tekrardan dönülecek” diye konuştu. Hasgüler, geminin 24 Nisan 2004 yılında kaçırıldığını ifade ederek, 25 Nisan 2004’te BM’nin önermiş olduğu Kuzey devletini veya Kıbrıs Türk devletinin kabul edildiğini belirtti.