Başbakan Açıkladı! Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Başbakan Hüseyin Özgürgün, asgari ücretin 2 bin TL’nin üzerinde olması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışma yaptığını açıkladı.

“2 BİN TL’NİN ÜZERİNDE ASGARİ ÜCRET ÖNGÖRÜYORUZ”

Özgürgün, dövizdeki dalgalanmanın bütçe önerilerini biraz sıkıntıya soktuğunu belirterek, asgari ücrette ayarlama yapacaklarını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın bu konuda çalışma yaptığını duyurdu.

2 bin TL’nin üzerinde bir asgari ücret öngördüklerini açıklayan Başbakan Özgürgün, “Hem işveren hem işçi kesimi bu anlamda rahat edecek diye düşünüyorum. İşveren biraz rahatsız olabilir ama bunu halkı düşünerek yapacağız” dedi.

Elektrik fiyatlarının petrol fiyatlarıyla ilgili olduğunu, petrol fiyatlarında yüzde yüze varan artış yaşandığını kaydeden Özgürgün, CTP-UBP hükümeti döneminde benzin fiyatları gibi elektrik fiyatlarını da otomatiğe bağladıklarını, burada hükümetin zam kararı olmadığını, o formüle göre düşme ve artış olduğunu anlattı.

Başbakan Özgürgün, “Benzinde de elektrikte de bütün dikkatimiz, Rum tarafından daha ucuz olmalı” dedi.