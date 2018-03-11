Başbakan Tufan Erhürman, Bağlıköy’ün ülkenin en gülen yüzlerinden biri ve ülke insanının isteyip de çalışınca neler yapabileceğini gösteren bir laboratuvar olduğunu söyledi.

Başbakan Erhürman, Bağlıköy 5. Eko Gün etkinliğinin açılışını yaptı. Bazı bakan ve milletvekillerinin de katıldığı etkinlikte konuşan Başbakan Erhürman, “Bağlıköy, ülkemizin en gülen yüzlerinden biri. Bağlıköy’e gelince ‘ne güzel ülkemiz var’ duygusunu hissediyorsunuz. Ama ülkenin her tarafında aynı şeyi hissedebildiğimizi söylemek mümkün değil” dedi.

Bağlıköy’ün, istenir ve çok çalışılırsa, bir mekanda Kıbrıslı Türklerin neler yapabileceğini gösteren bir laboratuvar olduğunu kaydeden Başbakan Erhürman, şöyle konuştu:

“Anahtar Kıbrıslı Türklerin elindedir”

“Umarım, bu laboratuvarı bütün ülkenin gerçekliği haline, burada olanları bütün ülkede olanlar haline çevirecek başarıyı hep birlikte göstereceğiz ve bize makus talih diye dayatılmaya çalışılan şeyi hep birlikte değiştireceğiz; bütün ülke Bağlıköy kadar güzel, Bağlıköy kadar renkli, Bağlıköy kadar keyifli olacak. Hiç unutmayalım, anahtar Kıbrıslı Türklerin elindedir. Nasılki buradaki insanlar inandı ve yaptı, biz de hep birlikte inanıp yapacağız.”

Başbakan Erhürman, etkinliğin düzenlemesinde emeği geçenleri kutlayarak, katılanlara güzel bir gün diledi.