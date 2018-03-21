Başbakan Erhürman: Ekonomik kalkınma için çalışacağız

Başbakan Tufan Erhürman, 2018 bütçesinin Meclis’ten geçmesinin ardından artık kısır tartışmalara boğulmadan, iş, icraat yapma, sosyal ve ekonomik kalkınma için ihtiyaç duyduğumuz projeleri hayata geçirmeye başlama zamanının geldiğini ve çok çalışacaklarını açıkladı.

Erhürman sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

“Bugün bütçe Meclis’ten geçti. Geride bıraktığımız zamanı projelerimizin ön hazırlıklarını yapmak için bir kuluçka dönemi olarak da değerlendirdik. Artık kısır tartışmalara boğulmadan, iş, icraat yapma, sosyal ve ekonomik kalkınma için ihtiyaç duyduğumuz projeleri hayata geçirmeye başlama zamanı. Çok çalışmaya devam edeceğiz..”