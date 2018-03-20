Başbakan Erhürman'dan sert çıkış!

Meclis Genel Kurulu’nda Polis Bütçesi görüşmeleri esnasında söz alan Başbakan Tufan Erhürman, ‘Herkes burada edebini de bilecek, adabını da bilecek, üslubunu bilecek” şekline konuştu.

Newroz Kutlamaları’nda gözaltına alınanları ‘Başbakan’ın şefkati’ sonrası serbest bırakıldığına ilişkin Genel Kurul’daki ifadeleri sert eleştirildi. “Hiç kimse Polisi siyasileştirme sosuna bulandırmaya çalışmasın” diyen Başbakan Erhürman, Polis Genel Müdürü’ne bu süreçte yaşananlar ve istişare için de teşekkür etti.

Toplumda gerginlik yaratma yönündeki söylemlerin karşısında olacaklarını belirten Erhürman, “Hükümet insanları bir birine düşürmeye çalışanların önünde olacak” dedi. “Ben 22 Ocak’ta Başbakan olsaydım, sonuçlar bu noktaya gelmeyecekti. Önemli olan önlemlerin yaşananların bu noktaya gelinmeden alınmasıdır” diyen Erhürman, “Barış içinde bir arada yaşama koşullarını bozmayacağız” şeklinde konuştu

Hükümet, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nün bu konuda aynı noktada düşündüğünün altını çizdi. “Kitap dağıtmanın bir suç unsuru olduğunu düşünemem” diyen Erhürman, hele de kitap evlerinde satılan bir kitabın dağıtım veya okunmasından dolayı gözaltına alınmasını doğru bulmadığını kaydetti.

Bu nedenle gözaltına alınan kişilerin, kendisinin değil ‘Polis Genel Müdürü’nün istemi ile serbest bırakıldığının altını çizen Başbakan Erhürman, “Kimse gerçeği saptırmaya çalışmasın” dedi. “Polisimizin çok acilen siyasetin doğru katkısına, kadroya, hizmet içi eğitim ve teknolojiye ihtiyacı var. Buna yoğunlaşmamız lazım” diyen Erhürman, bu ülkede planlı gelişmenin yaşanmadığını, kısır tartışmaların içerisinde boğulmadan sorunların çözüme ulaşabileceği görüşü belirtti.

Erhürman'dan Arıklı'ya: "Sayın Arıklı kibar konuşunca ben de ona kibar konuşacağım"

Bütçe görüşmeleri sırasında, YDP Milletvekili Erhan Arıklı’nın, “Nevruz kutlamalarında tutuklananlar Başbakanın şevkati ile serbest bırakıldılar” sözleri üzerine Başbakan Erhürman Arıklı’ya cevap verdi.

“Edep adap sınırları zorlanıyor. Başbakanın şevkati ile serbest bırakıldılar gibi sözler yakışmıyor. Bu üslup doğru değil. Üslüp buysa cevap vermem. Eylemciler benim adamıymış gibi bir laf… Bunu kabul etmem... ” diyen Erhürman şöyle devam etti:

“Sanki biz Erdoğan'la görüşmede kendisi de varmış gibi aslı olmayan iddialar atıyor. Rahatlıkla bunu yapıyor. Böyle bir şey yok. Ne niyet mektubu var. Büyük rahatlıkla doğruymuş gibi anlatıyor. Öyle bir hava yaratmaya çalışıyor ki, ben içeriliyim. Yok böyle bir şey.

Nereden aldıysa bilgileri getirsin. Yeter artık. Yeni tarz oluştu mecliste... Bu ülkede barış içinde bir arada yaşama koşullarının zedelenmesine asla izin vermeyeceğiz.”