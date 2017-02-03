BAŞBAKAN HÜSEYİN ÖZGÜRGÜN KONYALI İŞ İNSANLARINI KABUL ETTİ

ÖZGÜRGÜN: “ANADOLU HALKIYLA HEM EKONOMİK HEM DE DİĞER ALANLARDA İŞBİRLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ AMA TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERE SADECE BU ANLAMDA BAKMIYORUZ, BU İLİŞKİ KARDEŞLİK VE GÖNÜL İLİŞKİSİ”

KÜTÜKÇÜ: “KIBRIS’TA KÜÇÜK SANAYİ DALLARINDA CİDDİ POTANSİYEL VAR. BUNA ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE BELKİ KATKI SAĞLANABİLİR”



Başbakanlıkta bugün öğleden sonra gerçekleşen kabulde, Ekonomi ve Enerji Bakanı Atun da hazır bulundu.

Kabulde ilk sözü Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü aldı. 86 kişilik heyetle Kıbrıs’a geldiklerini, heyetin geri kalanının Lefkoşa gezisinde olduğunu belirten Kütükçü, Kıbrıs ile Konya’nın ilişkilerini güçlendirmek istediklerini vurguladı.

Kütükçü, “Sanayicilerimiz Kıbrıs’ı yaşasınlar, hissetsinler ve yakından tanısınlar istiyoruz. Konya’dan Kıbrıs’a direk uçuşların başlayabilmesi için de gayretlerimiz var” dedi.

İlk ziyaretlerini Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile gerçekleştirdiklerini, burada eğitimin ve turizmin de konuşulduğunu belirten Kütükçü, “Kıbrıs’ta küçük sanayi dallarında ciddi potansiyel var. Buna önümüzdeki dönemde belki katkı sağlanabilir. İnşallah ziyaretlerin devamı hem Anavatana hem de KKTC’ye katkı sağlayan kalıcı ekonomik işbirliklerine dönüşür” dedi.

Farklı sektördeki sanayicilerin Kıbrıs’ta 3 gün geçireceğini söyleyen Kütükcü, “Kısa süre önce Konya’da bizimle olan Sayın Sunat Atun gönül dostumuzdur. Kendisini hemşerimiz sayıyoruz” şeklinde konuştu, Özgürgün’ü de Konya’da görmek istediklerini söyledi.

Bu ziyareti 1 ay önce planladıklarını ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelediklerini de anlatan Kütükçü, kışın bu yıl Konya’da bereketli geçtiğini son 50 yılın en güzel karını gördüklerini kaydetti, “Eksi 15-20 derecelerden buraya geldik, bizi Kıbrıs’ta bahar havası karşıladı” dedi.

ÖZGÜRGÜN

Başbakan Hüseyin Özgürgün ise, Konya Sanayi Odası yönetim kurulu üyelerini, ülkede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Anadolu halkıyla hem ekonomik hem de diğer alanlarda işbirliğine önem veriyoruz. Bunu her vesileyle ortaya koyuyoruz” dedi.

Türkiye ile ilişkilere sadece bu anlamda bakmadıklarını, bu ilişkinin kardeşlik ve gönül ilişkisi olduğunu da söyleyen Özgürgün konuşmasında, “Her şeyden önce Kıbrıs Türk halkının Anavatanla yürüttüğü milli bir dava vardır. Türkiye’den buraya gelenler bizim için misafir değildir, kendi evlerindedir. Biz de Türkiye’de böyle hissediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bu ziyaretin ileride sanayi anlamında atılacak adımların başlangıcı olabileceğini de kaydeden Başbakan, “Sayın Bakan da bu konuda istekli. Bunu görüyorum” dedi.

Kabulde, heyet Başbakan’a üzerinde “Mevlana” yazan bir tablo ile “Konya Sanayi Tarihi” kitabını takdim etti. Başbakan Özgürgün de Konya’dan gelen heyete Girneyle ilgili bir tablo sundu.