Başbakan o iddialara yanıt verdi

Erhürman, “İşkence iddialarıyla ilgili düşüncelerimi Polis Genel Müdürüyle paylaştım. Hiçbir eksiklik işkence iddialarını normal hale getiremez. Kent Güvenlik yönetim sistemi bu tür olayların yaşanmasına engel olacak” dedi.

Meclis Genel Kurulu’nda dün 287 milyon 505 bin 200 TL olan Polis Genel Müdürlüğü bütçesi oybirliğiyle kabul edildi.



ERHÜRMAN



Yapılan konuşmaları yanıtlayan Başbakan Tufan Erhürman, Polis Genel Müdürlüğündeki kadro eksikliğinin herkes farkında olduğunu, öğrenci sayısındaki patlama, turist ve çalıma izniyle gelenlere bakılınca işin vahametinin ortaya çıktığını kaydetti.



Güvenliği sağlamanın öncelikli görevlerinden olduğunu belirten Erhürman, palyatif tedbirler için yaptıkları toplantılarda, 150 polisin sivil hizmet görevi yapmasının önüne nasıl geçeceklerini konuştuklarını anlattı.



Uyuşturucuyla mücadelede geçmişte yapılan yasa taslakları olduğunu ve sonuca varmadığını dile getirerek, bunların bir kısmının hemen yasalaşabileceğini ve bu konularda hazla çalışmaya geçilebileceğini kaydetti.



“MOBESE SİSTEMİ”



Başbakan Erhürman, Mobese sistemiyle ilgili de ayrıntılı çalışma yapıldığını ve kendilerine sunulduğunu anlatarak, Bakanlar Kurulunun bunu ilk toplantıda ele alacağını söyledi. Kent Güvenlik yönetim sisteminin Lefkoşa ve Girne’de kısa sürede hizmete girebileceğini belirtti.



Poliste sistematik işkence yapıldığıyla ilgili iddiaları da kesinlikle kabul etmediğini ifade eden Erhürman, işkence iddialarıyla ilgili düşüncelerini de Polis Genel Müdürüyle paylaştığını söyledi.



Erhürman, sanıktan delile ulaşmanın çağdışı, delilden sanığa ulaşmanın ise işkence iddialarını ortadan kaldıran bir yöntem olduğunu belirtti.



Hiçbir eksikliğin işkence iddialarını normal hale getiremeyeceğini dile getiren

Erhürman, Kent Güvenlik yönetim sisteminin bu tür olayların yaşanmasına engel olacağını kaydetti.



Adli tıp kurumunun olmayışıyla ilgili eleştirilere de değinen Erhürman, bu alanda Kayıplar hadisesi sebebiyle çok sayıda yetişmiş personel olduğunu ancak ciddi bir maaliyet gerektiren Adli Tıp kurumu için çalışmaya başlanması gerektiğini söyledi.

Erhürman, Pazar akşamı Polis Müdürüyle görüşmesinin eleştirilmesine anlam veremediğini söyleyerek “evet benim tatilim falan yoktu yaptığım da gayet normaldi” dedi.



Erhürman, cuma akşamı kendisine konuyla ilgili bilgiler geldiğini ve bunu ileterek sürekli online kalacağını aktardığını, gün içinde polis müdürüyle iletişim halinde süreci takip ettiklerini, saat 18.00’de de Başbakanlıkta buluşarak değerlendirmede bulunduklarını anlattı.



Polis Müdürü’nün onayıyla 8 kişiden 3’ünün o akşam, 3’ünün de ertesi gün teminatla bırakılacağı bilgisini paylaştığını dile getiren Erhürman, “bunun üzerine bana 22 Ocak’ta yaşanan olayların sorulması külliyen yanlış çünkü ben o zaman başbakan değildim ama olsaydım olayların bu boyuta ulaşmasına engel olurduk” dedi

5 yıldır Mecliste olduğunu, ilk kez Polis Teşkilatının bütçesiyle ilgili bu kadar çok konuşma yapılmadığını söyleyen Erhürman, “herhangi bir milletvekilinin, başbakanın şevkatiyle 3 kişi serbest bırakıldı denmesi adaba da uygun değil, mahkemeye polis müdürüne de hakarettir” dedi.



Erhürman, Arıklı’nın kendisine sormak istediği soruyu da kabul etmeyerek, “cevap vermek zorunda değilim” dedi.



Hükümetin, insanları birbirine düşürmeye çalışanlara izin vermeyeceklerini belirterek, “bundan sonra da mı böyle davranacaksınız” sorusuna da “evet böyle olacağım” diyen Erhürman, aynı kişinin büyük bir rahatlıkla Ankara’da sanki yanlarındaymış gibi söylemlerde bulunarak “ben içeriliyim” havası yarattığını söyledi.

Mecliste yeni bir tarz yaratılmaya çalışıldığını ve bu ithamların ‘niyet mektubu’ doğru olmadığını vurgulayan Erhürman, bundan sonra da aynı tarzda istişare içerisinde çalışacağını kaydetti.



“ASLA YAPMADIM”



Erhürman, polise dosyaları kapa veya ileri götür şeklinde fikir vermenin haddi olmadığını ve asla böyle birşey yapmadığını ancak kolluk kuvvetleriyle ilgili aldığı bilgilerin yargıya dahil olmadığını belirtti.



Polisin sivile bağlı olmasıyla ilgili de geçici 10. madde çıkarılmasa da başbakanlığa bağlanabileceğini ve CTP’nin de böyle düşündüğünü 2014’de dile getirdiğini, bu konunun hükümet programında olmadığını ancak görüşünün değişmediğini yinelediğini söyledi.



Erhürman, ülkede herhangi bir kitap yasağıyla ilgili bilgisi olmadığını ancak bu konuyu araştıracağını belirtti.



Erhürman, ülkedeki gelişimin planlı yaşanmadığına işaret ederek, polisin eksikliklerinin de planlanamadığını, bunları çözmek için bir dizi çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.