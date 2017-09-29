Başbakan Özgürgün, Akdağ’ı Kabul Etti

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ı kabul etti.

Kabulde; Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da hazır bulundu.

“KKTC’DE KALKINMA HAMLESİNİN DAHA DA HIZLANACAĞINA İNANCIM PEKİŞTİ”

Akdağ kabuldeki konuşmasında, bir önceki ziyaretinde Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt’u, bu sefer de Karpaz bölgesini ziyaret ederek bölge halkıyla sohbet etme imkanı bulduğunu anlattı.

Diyaloğun devam edeceğini belirten Akdağ, şunları kaydetti:

“İnsan yaşadığı yerin potansiyelini görür ama dışardan bakıldığı zaman bunu daha iyi farkediyorsunuz. Bakir alanları görme imkanım oldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda karşılıklı işbirliğiyle KKTC’de kalkınma hamlesinin daha da hızlanacağına olan inancım bir kez daha pekişti. Karşılıklı Kalkınma ve İşbirliği Teknik Heyeti 4 gündür çalışıyor. Teknik çalışmaları bitirdiler, ben de bu çalışmanın kapanma oturumuna katılmak istedim. Neler yaptık? Bundan sonra nasıl daha ileri gideriz? Bir işe karar vermişsem muhakkak bitirmem lazım şeklinde bir huyum var. Dolayısıyla bu ziyaretler diyaloğun daha güçlendirilmesi, hızlandırılması ve verimli hale gelmesine yol açacaktır. Bugün, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘yaşayacak bir yer ararsam Kıbrıs’tan başka bir yer aramam’ şeklindeki bakışının ne kadar doğru ve güzel olduğunu görme ve yaşama imkanı buldum.”

“KKTC VE ÜLKENİN ÜZERİNDE KURULDUĞU TOPRAKLAR HIZLA İLERLEYECEK”

Kıbrıs Rum tarafına da seslenen Akdağ, “’Kıbrıs sorununu çözümsüzlüğe mahkum ettikleri takdirde Kıbrıs Türkü’nün kalkınamayacağı, kendi ayakları üzerinde duramayacağı, dolayısıyla dayatmalara razı olabileceğini’ düşünen Rumlar artık KKTC ve bu ülkenin kurulduğu toprakların çok daha hızlı ilerleyeceğini görmeliler” dedi.

Akdağ, şunları kaydetti:

“Bu anlamsız inattan vazgeçmeleri lazım. Bugün adadaki en temiz ve güzel su KKTC’de, yarın elektriğin en alası daha da ucuzlamış olarak KKTC’de olacak. Kısa zamanda adada her türlü sağlık ihtiyacını gören mükemmel bir hastane hizmeti ortaya çıkacak. Ülkede şu an 90 bin üzerinde öğrenci, ciddi bir turizm potansiyeli var. Topraklar sulanmaya başlayınca tarım gelirleri müthiş bir ivme gösterecek. Yani Rum tarafı şunu bilsin; bu boşa bir inat... Çözüm onların da büyük faydasına olur. Dolayısıyla biz Kuzey Kıbrıs ve KKTC’yi hızla geliştirme ve refahını artırmaya hızla devam edeceğiz.

Bizim geliş gidişimizi takip eden Rum halkına seslenmek istiyorum: Bu toplumlar çok uzun bir süre birlikte barış içinde yaşadılar. Bu nedenle Rum halkı bu gerçeği görmeli ve kendi politikacılarına baskı yapmalı. Çünkü işin doğrusu bu. Burada bir çözüm olsa, bu kadar mükemmel potansiyeli olan bir ülke alır başını gider… KKTC de alıp başını gidecek, peşin peşin söyleyim bilsinler.”

ÖZGÜRGÜN: “ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER ÖNEMLİ, CİDDİ EKONOMİK, MALİ GELİŞMEYE ADAY”

Başbakan Hüseyin Özgürgün de, Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Barış Harekatı sonrası ciddi mesafe aldığını belirten Özgürgün, bunun hızlanarak artmasının en büyük dilekleri olduğunu söyledi.

Özgürgün, şunları söyledi:

“Bunun ciddi yansımaları olacak. Özellikle Kıbrıs konusunun bugünkü parametrelerle bir yere varılamayacağı görüldükten sonra önümüzdeki günler çok daha önemli ve ciddi ekonomik, mali gelişmeye aday. Bunu görüyoruz. Bunu da gerek Anavatan Türkiye, gerek KKTC Hükümeti sıkı işbirliğini daha da artırarak devam ettirirsek çok daha iyi günlere gidebilecek bir potansiyelin olduğunu görüyoruz.”

İki ülke bakanlıklarının sağlık, tarım, çalışma ve ekonomik alanlarda sürekli Ankara ve Lefkoşa’da temaslar yaptığını kaydeden Özgürgün, şunları ifade etti:

“Bu bizim için çok güzel ve anlamlı. Daha fazla artması, bizim o kadar daha ileriye gitmemiz demek. Ekonomik, mali ve işbirliği çerçevesinde; gerek diğer alanlarda Anadolu halkı ve Anavatan Türkiye ile olan birlikteliğimiz, çalışma şeklimiz ve süratimiz mutlaka gerek bize gerekse Türkiye’ye olumlu ve halkın refahı anlamında Kuzey Kıbrıs’ta gelişme potansiyelini ortaya koymaktadır. O açıdan Hükümetimiz son 1,5 yılda çalışmalarında hep bu anlayışla hareket etmiş ve bugün hem ekonomi hem de maliyemiz çok önemli adımlar atmıştır.”