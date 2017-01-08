Başbakan Özgürgün ile Ertuğruloğlu bu akşam KKTC’den ayrılacak

Başbakan Hüseyin Özgürgün ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu bu akşam Cenevre’ye gidiyor.

Daha önce Cenevre’ye dün gideceği açıklanan Başbakan Özgürgün ve Ertuğroloğlu, olumsuz hava koşulları nedeniyle uçamamıştı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun bu akşam saat 21.20’de Ercan Havalimanı’ndan ayrılması bekleniyor.

Anadolu Jet ile İstanbul Sahiba Gökçen Havaalanı’na gidecek olan Başbakan Özgürün ve Ertuğruloğlu’nun bu gece Cenevre’ye varması bekleniyor.



