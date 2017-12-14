Başbakan Özgürgün'den Afrika gazetesi açıklaması

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Afrika Gazetesi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan görsele ilişkin yaptığı açıklamada , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde işlemelerin ivedilikle başlatılması için savcılığa gereken girişimi ve yazışmanın yapıldığını belirterek “Yaptıkları, KKTC ile Anavatan arasını bozmaya çalışmaktır”

Bu anlamda biz bu şekilde bir aşağılamanın Anavatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı’na değil, hiç bir devlet adamına yapılmaması gerektiğini net olarak söylüyoruz.

Bunu yapanlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde maalesef hiçbir şeyi temsil etmiyor.

Hiçbir şekilde kabul ve onay görmüyor , yaptıkları sadece KKTC ile Anavatan Türkiye'nin arasını bozmaya çalışmaktır. “ dedi

“Böyle küçük azınlıkların olduğunu biliyoruz , böyle küçük guruplar vardır ve Yasalar çerçevesinde gereken neyse en ciddi şekilde yapılacaktır .” Diyen Başbakan Özgürgün, “En ciddi şekilde girişimletimizden sonuç alınması için Başbakanlık olarak gereken girişimi yaptık , yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, KKTC'yi tanıyan ve Büyükelçiliği bulunan Anavatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı’na karşı yapılan bu eylem kabul edilemez olduğunun altını çizen Başbakan, “Bunu yapanlar ,her ne şekilde olursa olsun, bu devletin yasalarına, kurallarına ve diplomatik ahlaka uygun bir şekilde davranmalıdırlar. Burada elçilik açmış bir ülkenin, ki bu ülke bizim Ana vatanımızdır , kendilerine göre belki olmayabilir, ama bu küçük azınlık bile , burada elçilik açmış bir ülkenin cumhurbaşkanına bu şekilde aşağılayıcı bir şekilde hareket edemez. Bunun için yasalarımız çerçevesinde gerekeni yaptık girişimlerimizin de takipçisi olacağız” diyerek sözlerini tamamladı.