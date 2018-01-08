Başbakan Özgürgün'den seçim yorumu

Başbakan Hüseyin Özgürgün seçim sonuçlarını değerlendirdi. Başbakan'ın açıklamaları şöyle:

"Halkımıza hayırlı olsun. Çok demokratik, şeffaf bir seçim günü yaşadık. Hiçbir gerginlik olmadan Kıbrıs Türk halkı vekillerini seçmiş bulunuyor. UBP olarak sandıktan önemli bir başarı ile çıktık. Halkımız güvenini ortaya koydu. Daha büyük bir sorumluluk hissediyorum. Ciddi bir farklı sandıktan çıktık.

Yeni kurulacak hükümet noktasında bize önemli bir sorumluluk yüklendi. Her zaman hükümetleri kurarken sorumluluğu önemli şekilde yerine getirdik. En başarılı koalisyonları UBP oluşturmuştur. Halkımız bu güveni sandığa yansıttı. Önümüzde önemli dönüm noktaları var. ben Kıbrıs Türk halkına partimize verdiği destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Biz kampanya döneminde söyledik bizim hedefimiz halkımıza hizmet.

Bir olarak ve güç içerisinde başarı ile bu önemli dönemeçten çıktık. UBP’nin ortaya koyduğu vizyona halkımız destek vermiştir. Bu sorumluluğun bilinciyle UBP hükümette ciddi şekilde çalışacaktır. Genç ve dinamik kadromuzla çalışacağız. Gelinen aşamada halkımıza yürekten teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk halkının önünün açık olacağını söylemek istiyorum.

Demokratik şeffaf bir yapı, Kıbrıs’ta hakları her zaman korunan bir yapı oluşturacağız. Hedefimize ulaşmış gözüküyoruz. Halkımızın sandığa yansıttığı iradeye saygılıyız. Halk UBP’ye görev veriyor biz de bu görevi alıp taşıyacağız.