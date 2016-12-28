Başbakan Özgürgün,Lefke'de

Başbakan Hüseyin Özgürgün, KKTC’nin altıncı ilçesi olan Lefke’yi ziyaret etti.

Özgürgün, Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesinde düzenlenen “Kıbrıs’ın Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu konferansta sunum yaptı. Konferansa Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kutlu Evren, İçişleri Bakanı Kemal Dürüst, LAÜ Rektörü Mehmedali Yükselen ve bazı milletvekilleri de katıldı.

Hüseyin Özgürgün konuşmasında, öğrenci sayısı ve kalitesiyle LAÜ’nin“yüz akı” üniversitelerinden biri olmayı başardığını söyledi.

1571’den bugüne Türk varlığının devam ettiği yerlerden biri olmasının Lefke’yi özel bir yer yaptığını söyleyen Özgürgün,Lefke’nin 42 yıl önce bir ilçe olduğunu, dolayısıyla, ilçe statüsünün “Lefke’nin elinden alınan bir hak” olduğunu kaydetti.

Hüseyin Özgürgün sunumunda, adanın İngiltere’ye kiralanması, Yunanistan’a bağlanma girişimleri, EOKA ve TMT’nin kurulması süreçlerini ve bugün devam eden müzakereleri anlattı.

Özgürgün, Lefkoşa’daki Yeşil Hattın 30 Aralık 1963’de çizilmesinin ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün 1964’den beri adada bulunmasının, Türkiye’nin 1974’de adaya gelmesiyle ikiye bölündüğü yönündeki Kıbrıslı Rumların iddialarının gerçekleri yansıtmadığının kanıtları olduğunu söyledi.

Başbakan, Birleşmiş Milletlerin 4 Mart 1964 tarihli 186 sayılı kararının Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyonların çıkış noktası olduğunu da vurguladı.

Akdeniz ve Kızıldeniz’i birbirine bağlayan Süveyş Kanalının çıkışında yer almasının Kıbrıs adasının stratejik önemini arttırdığını kaydeden Özgürgün, İngiltere’nin adadaki üslerinin çok güçlü silahlarla donatılmış olduğunu söyledi.

1964’de Kıbrıslı Türklere saldırıları, 1974’de Kıbrıs Cumhuriyetine darbe girişimini düzenleyen NikosSamson’un oğlu SotiriSamson’un 4 kez Güney Kıbrıs’ta parlamentoya seçilen biri olduğuna işaret eden Özgürgün, Samson’unRumlar arasında en çok sevilen vekillerden olduğunu, dolayısıyla bugünü görüşürken dünü de bilmek gerektiğinin önemini vurguladı.

Türkiye’nin Güvenlik Anlaşmalarının verdiği hak ile 1974’de Kıbrıs’a müdahale ettiğini, 9 Ocak 2017’de İsviçre’de başlayacak görüşmelerde Kıbrıs Rum tarafı ve Yunanistan’ın Türkiye’nin müdahale hakkının kaldırılmasını isteyeceğini kaydeden Özgürgün, “Müdahale hakkının kaldırılmasının sıkıntı yaratacağını net olarak söyleyebilirim” dedi.

ANNAN PLANI

Annan Planı’nın, Kıbrıs Türklerinin kontrolü altındaki toprakların 3’te 1’inin Kıbrıslı Rumlara verilmesini öngördüğünü söyleyen Özgürgün, planın Kıbrıs Rum tarafında yüzde 75’le reddedilmesinin daha fazla toprak istemelerinden kaynaklandığını, ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Kıbrıslı Türkler üzerindeki izolasyonların kaldırılması kararının reddedildiğini kaydetti.

Annan Planının adada iki halkın bulunduğunu, Kıbrıslı Rumların ve uluslararası toplumun adada bir çözüme hazır olmadığını ortaya koyduğunu kaydeden Özgürgün, ardından Rum tarafının AB’ye alınmasının Türkiye’nin AB müzakerelerine engel olarak kullanıldığını söyledi.

BUGÜN

Derviş Eroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı döneminde, varılacak anlaşmanın birincil hukuk olmasının güvence altına alınması talebini içeren bir yazı gönderdiğini anlatan Özgürgün, varılacak anlaşmanın Avrupa Birliği nezdinde birincil hukuk sayılmamasının anlaşmanın “delinebileceği” tehlikesini oluşturduğunu kaydetti.

DOĞAL GAZ MESELESİ

Kıbrıs’ta sıkıntılara neden olan unsurlardan birinin de adanın güney denizinde keşfedilen doğal gaz kaynakları olduğunu kaydeden Özgürgün, doğal gaz kaynaklarının Kıbrıs sorununun çözülememesindeki en önemli sebeplerden biri olduğunu söyledi.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

Türkiye’den KKTC’ye su temin projesine de değinen Özgürgün, bunun, KKTC’nin ekonomik gelişimi açısından Türkiye’nin “müthiş” katkılarından biri olduğunu söyledi. Özgürgün, “KKTC ile TC arasındaki ilişki her zaman en üst seviyede devam edecek” dedi.

Özgürgün, KKTC’deki gelişmenin, Adada bir anlaşma olmaması durumunda da durmayacağını kaydetti.

Konuşmanın sonunda ziyaretin anısında Başbakan’a plaket takdim edildi.

ÖZGÜRÜN LEFKE HALKI İLE BİR ARAYA GELDİ

“LEFKE İLÇESİ ÖZEL BİR İLÇE OLMALIDIR, YANİ KUMARHANE OLMAMALIDIR. LEFKE’NİN ÖZELLİKLERİNİ BOZMADAN, SOSYAL, KÜLTÜREL VE TARİHSEL DOKUSUYLA BİRLİKTE YATIRIM CENNETİ OLABİLİR”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Lefke’nin özel bir ilçe olması gerektiğini; kumarhane olmadan, özelliklerini bozmadan sosyal, kültürel ve tarihsel dokusuyla yatırım cenneti olabileceğini söyledi.

Dün ilçe yapılan Lefke’yi ziyaret eden Başbakan Özgürgün, Lefke Spor Kulübü’nde bölge halkı ile bir araya geldi.

Özgürgün’e ziyaretinde Güzelyurt Kaymakamı Tevfik Direnç, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, UBP Genel Sekreteri ve Milletvekili Oğuz Dursun ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.

Hüseyin Özgürgün, bölgedeki nüfusun azalması, okulların kapatılma tehlikesi ile karşı karşıya kalması ve hastanenin durumunun iyileştirilmesinin mevcut yapı ile aşılmasının mümkün olmadığından, bölgenin ilçe yapılmasının gündeme getirildiğini söyledi.

Lefke’de geçici tedbirlerin yerine, merkez haline getirilmesi düşüncesini savunduğunu kaydeden Özgürgün, Lefke halkı ve meclisten gelen destekle Lefke’ye merkez hakkının sorunsuz geri verildiğini belirtti.

Yasanın geçmesiyle Lefke’de hastane ve okulların ilçe ölçeğinde ve donanımında olacağını kaydeden Özgürgün, “Bu, Lefke’nin 42 yıllık duraksamasından gelişimine devam etmesi arasındaki adımdır” dedi.

“MAHKEMELER BİNASININ TADİLATINA BAŞLANACAK, LEFKE’YE İKİ YARGIÇ ATANACAK”

Yasanın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının ardından Lefke’deki mahkemeler binasının yeniden tadilatına başlanacağını ve Lefke’ye iki yargıç atanacağını kaydeden Özgürgün, Cittaslow ağı üyesi olan Lefke’ye yatırımların cittaslow kriterlerine uygunluğunun aranmasının da şart olduğunu söyledi.

Güzelyurt- Lefke yolunun tamamlanmasıyla Havaalanı Lefke arasının 45 dakikaya düşeceğini, limanda da yatırıma gidilebileceğini belirten Özgürgün, “Lefke ilçesi özel bir ilçe olmalıdır, yani kumarhane olmamalıdır. Lefke’nin özelliklerini bozmadan, sosyal, kültürel ve tarihsel dokusuyla birlikte yatırım cenneti olabilir” dedi.

“MADEN ARAMA İZNİ YOK”

Özgürgün, geçmişte yapılan maden çıkarma çalışmalarından dolayı çevre kirliliğinin halen temizlenemediği Lefke’de maden arama faaliyetine müsaade edilemeyeceğini söyledi.





“BELEDİYENİN GÜÇLENMESİ İÇİN DESTEK”

13 köy ve bucağın Lefke’ye bağlandığını kaydeden Özgürgün, belediyenin de güçlenmesi için destek verileceğini söyledi.

EVREN: “KIRSAL KESİM ARSACI İÇİN PARSELASYON ÇALIŞMALARI BAŞLADI”

Kırsal kesim arazisi dağıtımı yönündeki bir soruya karşılık İçişleri Bakanı Kutlu Evren, bölgede kırsal kesim dağıtımının en son 1989’da yapıldığını, Çamlıköy yolu üzerinde ve Aplıç bölgesine iki arazi ile ilgili parselasyon çalışmasının başlatıldığını kaydetti.

DÜRÜST: “GÜZELYURT- LEFKE YOLU İNŞASINDA SIKINTILAR AŞILDI”

Kemal Dürüst, Başbakan Özgürgün’ün Lefke’nin ilçe olabilmesi için ortaya özel bir ilgi koyduğunu kaydetti.

Dürüst, Güzelyurt- Lefke yolu ile ilgili olarak ise, firmadan kaynaklanan sıkıntıların aşıldığını, çalışmaların iki çemberde yeniden başladığını ve hızlandırıldığını söyledi.

Gemikonağı- Çukurgalif yolunun keşfinin de yapıldığını kaydeden Dürüst, 1.5 milyon TL maliyeti olan bu yoldaki çalışmalarla birlikte, 2017’de Cengiz Topel Hastanesi bölgesindeki tehlikeli bir kavşakta da çalışmaların yapılacağını söyledi.

KAYA: “DEVLET- CİTTASLOW İLİŞKİSİ TAM OLARAK TESİS EDİLEMEDİ”

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefkeliler açısından dün tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Başbakan’a ortaya koyduğu iradeden dolayı teşekkür eden Kaya, Lefke’nin ilçe yapılmasının ekonomik ve psikolojik gerekçeleri bulunduğunu da kaydetti.

Devlet- Cittaslow ilişkisinin tam olarak tesis edilemediğini kaydeden Kaya, cittaslow sayesinde ülkeye bir tanınmışlık geldiğini söyledi.

Kaya, Lefke’nin çok büyük potansiyele sahip bir bölge olduğuna inandığını ifade etti.

PİLLİ: “İMAR PLANI HAZIRLANMALI”

UBP Milletvekili Ali Pilli ise, Lefke bölgesinin korunmasının çok önem arz ettiğini, bu amaçla imar planının bir an evvel hazırlanması gerektiğini söyledi.

Pilli, CMC tarafından işletilen maden ocağının turizme katkı koyma noktasına getirilebileceğini de kaydetti.

GÜNDÜZ: “DENİZCİLİK FAKÜLTESİ AÇILMALI”

UBP Milletvekili Menteş Gündüz ise, LAÜ’de Denizcilik Fakültesi açılması ve Lefke bölgesine bir marina yapılmasının bölgeye büyük katkı sağlayacağına inandığını söyledi.



Gündüz, bölgede bazı yapılaşmaların Cittaslow tarafından doğru bulunmadığına da dikkat çekti.

CAHİTOĞLU: “TRİBÜNLERİN ÜSTÜ KAPATILACAK”

Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu ise, Lefke 16 Ağustos Zafer Standında tribünlerin açık bölümünün üstünün 2017’de kapatılacağını söyledi.