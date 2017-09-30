Başbakan: Türkiye’den en az katkıya ihtiyaç duyulduğu dönemdeyiz

Başbakan Hüseyin Özgürgün, ülkedeki tüm sıkıntıların hükümet olarak aldıkları ekonomik tedbirler ve Türkiye ile yapılan protokoller sayesinde aşıldığını vurguladı.

Özgürgün, partisinin iktidarda olduğu bir buçuk yıllık sürede ülkede hiçbir ekonomik sıkıntı kalmadığını ayrıca devletin hiçbir borcu bulunmadığını belirtti.

Hükümet ortağı ile uyumlu bir şekilde hükümet ettiklerini kaydeden Özgürgün önümüzdeki seçimlere kadar hükümetin devam edeceğini söyledi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün partisinin düzenlediği bir toplantıda ekonomik konulara değindi.

Konuşmasında UBP’nin ülkenin en büyük gücü olduğunu da vurgulayan ÖzgürgünUBP’nin hükümette olmadığı dönemlerde ülkenin sıkıntı çektiğini anlattı.

İktidarda oldukları bir buçuk yıl içerisinde ülkede hiçbir ekonomik sıkıntı kalmadığını ayrıca devletin hiçbir borcu bulunmadığını belirten Özgürgün ülkedeki tüm sıkıntıların hükümet olarak aldıkları ekonomik tedbirler ve Türkiye ile yapılan protokoller sayesinde aşıldığını söyledi.

Özgürgün ‘Devrim sayılacak birçok yatırıma imza attık, ödemeler dengesinde artıya geçtik. Devlet bütçesinde artı var. Varolan kaynakları harekete geçirdik. Bugün UBP-DP hükümeti hiçbir borcu olmayan mali hiçbir sıkıntı çekmeyen bir noktaya geldi’ dedi.

Hükümet ortağı ile uyumlu bir şekilde hükümet ettiklerini belirten Özgürgün önümüzdeki seçimlere kadar hükümetin devam edeceğini vurguladı.

Ulusal Birlik Partisi’nin olmadığı hükümetlerin ülkeye hiçbir şey veremediğini hatta maaş ödeyemez duruma geldiğini belirten Özgürgün, “Şu an Türkiye’den en az katkıya ihtiyaç duyulduğu dönemdeyiz” dedi.